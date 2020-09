由文化部影視及流行音樂產業局主辦、法國在台協會協辦、法國南特三洲影展與台北電影節聯合執行的第六屆「國際提案一對一工作坊」,今日公布入選名單!入選組別將可參與來自南特影展選派的國際資深講師,針對學員的電影提案與劇本進行一對一的三階段專業指導,並經由專業師資劇本診斷,了解劇本架構問題,提供跨國提案技能及行銷策略人才訓練。今年共計27組完成報名,入選名單由台北電影節與南特三洲影展共同選出6組提案組合,成為本屆的工作坊成員。

今年入選的6部企劃案精采多元,展現當代創作者的獨特視角:《Faruk & Abdullah》藉由看似平凡的日常生活,折射出維吾爾族人境遇與移民狀況;《偏安之鄉》透過台灣同婚公投議題與列車出軌事故,描繪人如何處理創傷、做出忠於自我的選擇,勾勒出女性的成長故事;《娜塔麗》抽絲剝繭一個貌合神離的家庭,討論偏見、文化衝突、身分認同及歸屬感;《破曉》以台灣新文學先鋒翁鬧為主角,探尋這位早逝作家神秘的一生;《白日青春》由任硯聰監製,以巴基斯坦難民在香港的處境為背景,刻劃一個缺乏親情關愛的男孩與一名孤獨父親相遇,引發一連串的衝突與人性掙扎;暖心小品《阿嬤的奇幻冒險》敘述一群阿公阿嬤經由調查謎團而重拾活力的過程,更回顧了1950年代高雄鹽埕酒吧街的風華。

入選的6組12位學員中,提案導演、製片組合包括曾以劇情短片《阿爾祖之夜》入圍金馬獎最佳劇情短片、亦與韓國電影學院(Korean Academy of Film Arts)合作拍攝《Maria by the Sea》在鹿特丹影展首映的維吾爾族青年導演陶比科.尼扎米丁(Tawfiq NIZAMIDIN),搭配獲2018文化部紀錄片輔導金及參與柏林影展東京新銳營之紀錄片《Loma-我們的家》新銳製片古佳蓁;以劇情短片《此身》入圍多個獨立影展及獎項,《如此這般的小人大事》獲得文化部短片輔導金補助的導演趙暄,將與甫獲2019台北文創劇作獎《活屍快跑》製片、2019鹿特丹影展金虎獎《她房間裡的雲》執行製作人及國際拍攝與參展經驗豐富的蘇瑜豪共同參與工作坊。

曾以短片作品《成年禮》入圍金穗獎,並入選過金馬電影學院的導演左乙芳,其法籍製片搭檔艾穆瑞(Aymerick PILARSKI)長期耕耘華語電影產業,並曾擔任中國導演王全安入圍柏林影展主競賽的《恐龍蛋》攝影師;專注於台灣史、階級與性別議題的導演翁語彤,短片《双生花》曾入圍金穗獎,新作《宵禁》甫入圍台灣國際女性影展台灣競賽,本次將與擅長影視編劇及策畫的製片張乃康共同發展長片企劃。

以短片《九號公路》入圍香港鮮浪潮國際短片節、《末路窮途》亦闖進多個國際影展,曾為金馬電影學院學員的馬來西亞華人導演劉國瑞,帶著他進入香港亞洲電影投資會的長片企畫入選本次工作坊,並由曾經參與《小玩意》、《再見瓦城》製作,具備電影製作、發行、國際銷售能力的沈俞樺擔任製片;而曾入選釜山影展亞洲電影學院與上海國際電影節創投訓練營編劇組的導演黃艾倫,與2019年入選本工作坊的製片林宥倫攜手發展首部劇情長片。

2020第六屆「國際提案一對一工作坊」提案組完整入選名單(依提案英文名稱排序):

‧《Faruk & Abdullah》:導演陶比科.尼扎米丁(Tawfiq NIZAMIDIN),製片古佳蓁

‧《偏安之鄉》(Life Derailed):導演趙暄,製片蘇瑜豪

‧《娜塔麗》(Natalie):導演左乙芳,製片艾穆瑞(Aymerick PILARSKI)

‧《破曉》(Only Sun Knows):導演翁語彤,製片張乃康

‧《白日青春》(The Sunny Side of the Street):導演劉國瑞,製片沈俞樺

‧《阿嬤的奇幻冒險》(The Wild Grandma):導演黃艾倫,製片林宥倫

「國際提案一對一工作坊」分為三階段,第一階段課程自2020年10月27日至31日,內容主要針對學員的電影企畫案和劇本,從製作、發行等不同角度切入進行一對一專業指導,以及提案技巧訓練等一系列完整課程;2021年3月2日至3月5日的第二階段與2021年7月4日至7月8日的第三階段,則聚焦於第一階段提案劇本的後續追蹤及診斷,並於第二階段加入國際銷售與市場進行指導、第三階段以國際合製與公開提案發表為重點指導,期許透過超過半年的調整,大幅提升劇本的完成度與增加國際合製的可能性。

歷屆學員也持續傳來令人振奮的消息,如2018年工作坊入選提案《熱帶性憂鬱》(侯季然導演)、《莎莉》(練建宏導演)與2019年工作坊入選提案《獵人兄弟》(蘇弘恩導演)皆獲得108年度優良電影劇本獎的肯定,也代表著「國際提案一對一工作坊」對於劇本構成的推動與助益。

今年邁入第42年的南特三洲影展,長期著重挖掘亞洲、拉丁美洲、非洲的獨特美學,將此三洲的優秀影片帶入法國;侯孝賢、賈樟柯等大導成名前,都曾因為南特三洲影展的介紹而打開歐洲知名度。南特三洲影展自2000年起打造「國際提案一對一工作坊」(Produire au Sud,簡稱PAS),目標提供三洲的年輕導演國際合作知識與能力,發展更多國際合拍影片的可能性。並陸續與以色列、泰國、阿根廷和巴西等國影展合作舉辦多屆。多年來已有超過150個各國提案參與PAS,過往學員包括坎城影展金棕櫚獎得主阿比查邦、2019威尼斯影展評審團主席暨阿根廷知名導演露柯希亞.馬泰等人,學員作品遍及坎城、盧卡諾、日舞等各大國際影展。

