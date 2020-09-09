明(10)日由於有鋒面在台灣附近形成，因此降雨機率稍微提高、雨勢以午後雷陣雨為主，各地都有機會出現短暫雷陣雨，尤其山區及北部、東北部容易有局部大雨發生，類似天氣型態預計會持續到下周一(14)日。另外台灣附近風力雖弱，但基隆北海岸有突發性大浪發生的機率，前往海邊仍請注意安全。

氣象局預報員劉沛滕表示，明天午後熱對流發展較為旺盛，各地須注意午後雷陣雨，除了北部、東北部有不定時降雨外，其他地區也要留意局部降雨，至於其他時間當海面有降雨雲層移入時，西半部也會帶來短暫陣雨。

天氣風險臉書專頁說，明天台灣北部有道微弱鋒面形成，但由於結構並不完整扎實，目前看來對台灣影響不大，不過要特別留意大陸東南沿海地區是個大範圍低壓帶，雲量與水氣偏多，會帶來較多的午後熱對流導致午後短暫降雨機率。

溫度方面，沒下雨時仍顯悶熱，各地高溫約32-33度，而台灣附近風力雖弱，但基隆北海岸有突發性大浪發生的機率，前往上述海邊仍請注意安全。

(中時 )