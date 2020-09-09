黃復興黨部與支黨部義務幹部的委任契約書。（黃福其攝）

于北辰（中間戴墨鏡者）7月1日率眾在立院支持抗爭，臧幼俠（于的右手邊）為群眾打氣一起合影。（讀者提供）

台北市黃國樑黨部主委、現任陸官校友會總會長退役中將羅際琴。（本報資料照）

7日遭國民黨黃復興黨部主委臧幼俠無預警解職的前桃園市黃國園黨部主委于北辰，今早在廣播中指黨主席江啟臣7日晚間致電向他說很抱歉，表示「自己是很不負責任的黨主席，居然不知道這件事，覺得窩囊、失職。」這兩天不願與于對口的臧幼俠9日傍晚打破沈默，怒責于「又在編故事，滿嘴謊言」，強調開除于確是他的決定，但江啟臣非常清楚于不服紀律、嚴重影響團隊的狀況，根本不可能向于致歉，更不可能自責「窩囊」，于是無中生有。

臧幼俠說，打從7月1日晚間于北辰開直播，聲稱從桃園帶200人到立法院支援抗爭三天三夜，砲轟黨中央及黨籍民代抗爭不力，後來也把朱立倫罵進去，黨中央就注意到于的直播；他也在支黨部主委line群組和于溝通，但于的用詞激烈、不禮貌，後來不等他回覆就退出群組。他轉而和于私line，提醒于「行為非常不禮貌，也已失分寸，切記修養很重要」，並向于解釋現場指揮權，于又回嗆「我退伍了」。

他說，7月1日上午他到立院，于開直播稱他「我尊敬的長官」，晚上開直播把他罵得一文不值，他可以不計較，但于把所有抗爭的同志全罵了，自稱「帶200人來支援抗爭三天三夜」，實際上卻是最多僅20 多人，且三天都來一段時間，連黃國園黨部的旗幟都沒帶，以致7月1日上午在現場直播後找他拍團體照，20多人裡不少是桃園黃埔四海同心會的人，用的也是四海同心會的旗幟，于根本沒帶200人來支援三天三夜，卻自我吹噓功勞。

臧幼俠說，儘管如此，他仍請幕僚連繫于開出200人名單，由黨部支付便當費，結果于沒能拿出名單。接著又未經准假，和太太到墾丁H 會館玩7天，繼續開直播痛罵，當時正值隨時要動員抗爭期間，支黨部主委豈能如此？如同軍中正值戰備，帶隊官可不假離營嗎？後來于又未經准假，到花蓮玩、開直播罵黨中央。別說是講究紀律的軍隊，或說已退伍，即使民間團體或公司，可以沒紀律嗎？

他強調，國民黨及黃復興不是不能批評，但要依事實提建言，也要服從紀律；若誇張、扯謊，扭曲事實罵黨，甚至無中生有、不守紀律，被綠營、綠媒及名嘴拿去當成攻擊黨的槍砲，這是愛黨？或為成就自己網紅事業呢？

臧幼俠也說，黃復興各支黨部必須整合在地軍方社團，全台各縣市都已完成整合，唯獨桃園遲遲整合不了，因為社團負責人被于得罪光了，幾乎全部拒絕往來；桃園是黃復興黨員數最多的縣市，卻是主席補選投票率最差的縣市，就是平日疏於經營。「于不是不能搞直播、當網紅、追求聲量，但不能不以黨務為重。」

他說，所有支黨部主委都是「榮譽義務職」，任用時都簽署一份契約書，要求「榮譽為重，誠實勤勉」，若無法達成任務或其他不正當行為，黨部可以隨時解任。他一再規勸于北辰未果，所有情形都如實向上級呈報，江主席非常清楚，當初他顧慮高雄市長補選、全代會，一直壓著幕僚擬的解任書，直到6日全代會當天晚上，于又開直播罵「江啟臣睡著了」，他在7日上午才批准解任書，通知黃國園黨部執行長來帶回去給于，並未發布新聞，也給于保留一些面子，但于卻在下午開直播罵遍黨中央。

臧幼俠透露，7日傍晚江啟臣還打電話給他，詢問于開直播一事，表示有意親自致電于安撫；他建議江不要打，因為于的作風就是「越理他，越會興風作浪。」他不清楚江最後有沒有打電話，但江即使致電，也絕不可能致歉，更不可能自責窩囊、失職，于北辰是無中生有編故事，自抬身價。

針對于北辰在廣播節目中爆料，指稱「臧幼俠寧可兩岸統一，也不願意屈服在民進黨統治之下。」臧幼俠說，他一向服膺三民主義統一中國，身為國民黨員，當然希望支持國民黨執政，但他絕對尊重民主選舉結果，會繼續努力，全力協助國民黨重新執政。

臧幼俠最後強調，他原本不願與同仁如此對口，好像對罵，但于越扯越離譜，他只好適度澄清事實，還有很多事，他不再詳談。不過于被解職一事，其他17位支黨部主委、桃園市各軍方社團、黃復興系統了解實情者都一片叫好，黃復興又回到快樂的大家庭，外界若不信，可隨便找這些人問。桃園市9日中午還有人開慶功宴，就連8日上午黃國園黨部有幹部公開說要跟于同進退，當天晚上又透過人來說情盼能留任，他實在非常不樂見黨務工作被這類作風者延誤。

本報致電台北市黃國樑黨部主委、現任陸官校友會總會長退役中將羅際琴，他表示，于北辰縱使退伍，也必須遵守黃復興紀律，哪能在大家抗爭期間，高興休假就休假？于可以在自己的平台直播，但若要批判黨或某人，至少邀請被批判者來對辯，大家當面把話講清楚。這次黃國園主委換人，在支黨部主委群組裡，其他17位主委的態度是一致認同，鼓掌慶賀。

(中時 )