台灣機械工業公會首度與智慧機械推動辦公室、德國經濟辦事處共同主辦台德智慧機械線上論壇，9日登場，搭建台德企業合作平台，促成台灣吹瓶機製造大廠銓寶工業與德國知名業者控制器倍福自動化(Beckhoff)簽訂吹瓶機產線智慧化系統解決方案合作意向書，雙方將深化在資訊、通訊及資料傳輸等方面合作。

第五屆台德智慧機械論壇今年移師台北舉行，受新冠肺炎疫情影響，今日改為線上舉行，並以「鏈結國際，邁向高階製造未來」為主軸，聚焦面臨國際貿易戰及新冠肺炎疫情對產業衝擊，以智慧製造、系統整合及因應高階製造的合作商機等議題。在台灣機械工業公會柯拔希、工業局長呂正華及德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科見證下，台灣吹瓶機製造大廠銓寶工業董事長兼總經理謝樹林與德國倍福自動化台灣分公司負責人王綏雋共同簽署「吹瓶機產線智慧化系統解決方案」合作備忘錄，深化雙方合作。

銓寶董事長兼總經理謝樹林表示，銓寶有吹瓶機、CNC刀具等配件、PET及PCA等塑膠製品及智慧農業等四大業務，今年六月開始生產熔噴不織布設備及產品，並在台灣及大陸兩地生產吹瓶機，銓寶今年藉由防疫類機械及產品，彌補其他業務衰退部分，今年營運力拚不衰退。

謝樹林指出，銓寶與倍福合作超過10年，被福提供PC BASE控制器，控制系統中的通訊協定就是由倍福制定，彼此原本就有合作關係，這次簽署MOU，深化在資訊、通訊、資料傳輸及建立資料庫等方面合作，有利銓寶在全球100多個國家的客戶售後服務的需求。

台灣機械公會理事長柯拔希致詞表示，危機就是轉機，新冠肺炎疫情的危機將是台灣傳統製造業邁向智慧製造的轉機，未來機械公會會與德國經濟辦事處將扮演台德機械產業合作的橋樑，以智慧製造驅動智慧機械。

柯拔希受訪指出，反全球化的潮流下，全球重新洗牌，台灣機械業有更多機會，尤其台灣在疫情及經濟表現都不錯，8月出口年成長1％多，台灣機械設備8月出口值雖出現負成長，但檢量測設備及電子設備出口都成長，這顯示台灣機械業有更多機會，除生產標準雞業者比較辛苦，客製化及特殊化生產廠商需求顯現。機械公會經協辦台德智慧機械論壇，建立台德企業合作平台，德國是第1個提出工業4.0的國家，全球供應鏈正重新洗牌，台灣機械業要抓住最好的時機點，可在供應鏈扮演更重要的角色。德國廠商擁有高端技術，台灣擅長客製化可降低成本，雙方合作可提升業者國際競爭力。

(工商 )