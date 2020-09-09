新竹縣竹東鎮在2015年5月17日時，發生一起14歲國二少女慘遭先姦後焚屍的重大刑案。此案件的導火線是，少女在網咖與1名11歲的謝姓女童發生口角，謝姓女童心有不甘，因此烙來自己的乾爸媽林春雄和黃曉雲，來為自己出一口氣，少女先是被謝姓女童騙出網咖後，立即被林春雄7人合力帶到竹東鎮大同國小旁步道毒打一番，隨後帶到河濱公園竹林大橋下，由其中3名男性輪流強暴，再將少女進行焚屍。破案關鍵在於謝姓女童因報仇雪恨後，在隔天的晚上向1名少年炫耀殺了少女，才讓整起慘忍案情曝光，全案因不符合國際公約的「情節最重大之罪」，無法判處5人死刑，最終以強制性交而殺被害人罪名，將林春雄5人(林春雄、黃曉雲、陳哲儒、古志強、何文軒)判處無期徒刑。

主嫌林春雄（前中）竟聚眾將邱姓國二少女毆打及焚屍。(中時資料庫)

邱姓少女本身領有身心障礙手冊，據學校老師的說法，少女的個性極為溫和善良，她平常也喜愛到網咖上臉書消磨時間，不料喜愛到網咖的這項休閒活動，卻是造成她被姦殺的原因。案發當時，少女因和1名11歲的謝姓女童，在網咖發生口角，這名謝姓女童因心有不甘，直接打電話給林春雄訴苦，林春雄立即朋友，7人直接前往謝姓女童所在的網咖，謝姓女童先是拐騙少女出網咖，隨後林春雄聯同黃曉雲、陳哲儒、古志強、何文軒，將少女帶至東鎮大同國小旁步道毒打一番，其間謝姓女童還趁機發洩狂歐少女，隨後再帶往更人煙稀少地方河濱公園竹林大橋下，先是使用硬石頭狂打，還恐嚇威脅少女說出：「現在有2個選擇讓你選，1個是被我們殺死，另一個是被我輪流強暴」。

主嫌林春雄曾威脅少女：「現在有2個選擇讓你選，1個是被我們殺死，另一個是被我們輪流強暴」。(中時資料庫)

少女因想活命，不得已只能失身被3位禽獸男性輪流硬上，林春雄黃曉雲還不斷噁言相向，完事後將少女丟在原地，竟還開心的跑去歡唱，過沒多久，其中2人(陳哲儒、古志強)返回案發現場，驚見少女已經斷氣身亡，隨後聯繫其他人前來，並將少女的臉部毀容，隔日再買來汽油將少女焚屍。

少女慘遭輪暴焚屍後的1天，謝姓女童在18日的晚上8點，對著1位工地少女大肆炫耀，還不經意的將整個殺害過程告訴少年，少年驚覺有異立即告訴自己親人，這名親人尋著自己姪子的話，嘗試在少女被焚屍的地方尋找屍體仍未果，他馬上告知少女所讀的學校，學校聽後立即報警處理，警方檢調小組事後果真在竹林大橋下發現少女屍體，並將其犯案7人逮捕歸案。

2019年12月24日，林春雄、黃曉雲、陳哲儒、古志強、何文軒等5人，經由台大醫院精神鑑定結果，認定5人仍有「可再教化」的可能性，並且法官認為5人所犯下的罪，屬於殺人不確定故意，並不完全符合國際公約所指的「情節最重大之罪」，因此不能被判處死刑，然而5人因對逼迫少女進行強制性性交殺害罪名，和針對造成少女的痛苦和恐懼程度來看，並不能被歸類於正常人，因此裁定5人均為無期徒刑，致於同夥的2名9歲和11歲少女，則交由少年法庭審理定奪。

家暴環境長大，殺童主嫌個性暴戾(中天新聞)

(中時新聞網)