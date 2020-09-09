騎士在139縣道20K處以側身半站立壓車方式行駛，彰化警方依公共危險罪移送，交通違規部分併案舉發，最高可處罰新臺幣2萬4000元。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警方加強取締、宣導。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警方加強取締、宣導。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警方加強取締、宣導。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

139縣道20K處「死亡車道」6日才發生20歲青年壓車自摔被輾斃，7日又有普通重機車騎士在20K處以側身半站立壓車方式行駛，影片被網友PO在臉書社群轉傳，彰化警分局循線調閱監視器畫面過濾比對，於8日確認馮姓重機騎士涉有重嫌，案依刑法公共危險罪移送彰化地檢署偵辦，交通違規部分併案舉發，最高可處罰新臺幣2萬4000元。

139縣道從自行車天堂，淪為機車呼嘯馳騁練技術，警方研判，這群酷愛「風神」騎士，為了搶上鏡頭，經常不顧命的炫技演出，攝影追焦族聚集，把路段變成了危險的「舞台」。

除了站崗取締，出事往往在一瞬間，防不勝防，彰化警分局已同步追蹤各大社群網站、臉書、追焦團影像畫面，一發現危險、不法，也會派員循線調閱監視器畫面過濾比對，揪出送辦，這次揪出馮姓騎士，坦承不諱。

彰化警分局統計，今年度已舉發無照駕駛181件、超速887件、違規改裝139件、拍照錄影後函請監理站卓處185件。累計罰金已高達227萬元。並於路檢點以紅布條、自製海報加強宣導用路人勿危險駕車。

警方提醒，馬路非賽道，壓車炫技不但陷自身及他人於高危險狀態，重申執法決心，發現違法違規事證必依法舉發及移送偵辦，駕駛人切勿心存僥幸，以身試法。

(中時 )