由於美國川普政府考慮將中芯國際列入貿易黑名單，如果禁令成真，不僅會危及中芯國際的生存，還會打擊北京發展大陸半導體產業的規劃。中芯國際是大陸規模最大、技術最先進的芯片企業，但很多人不知道中芯國際最開始的選址不是上海，而是香港。

BBC報導，自香港主權移交大陸後，香港輕工業逐漸北移到營商成本更低的珠三角區域，但香港並未立刻放棄製造業，而是試著進行將產業升級。

報導指出，1999年時，從台積電離職的張汝京和漢鼎亞太風投徐大麟希望在香港推行「矽港」計劃，但那時香港輿論質疑實為「炒地皮」，因此港府最終沒有撥地。在此同時，上海以近乎免地租和五年免稅的優惠措施，吸引中芯國際前來落腳。目前中芯國際已發展成擁有七個工廠，在大陸科創板上市後，股票一路暴漲，市值一度突破6000億元。

有經濟學家認為，對於香港而言，錯失中芯國際是一次很大的失誤，這些高端製造業，不僅佔地更小，GDP產出高，污染少，而且可以為香港科技背景的高學歷學生提供大量優質的工作機會，避免香港經濟萎縮。

後來，中芯國際2004年時於香港和美國上市。2019年5月，中芯國際宣佈從紐交所退市。退市之後，7月16日在上海A股科創板上市，成為大陸10年來最大的上市案。

(中時新聞網)