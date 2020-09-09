隨著科技股賣壓出籠，作為其代表的那斯達克指數經歷4個交易日暴跌慘況，周三(9日)盤前那斯達克100指數期貨開始觸底反彈，道瓊、標普500指數期貨也呈現上漲趨勢。道瓊指數開盤上漲超過250點，那斯達克指數也上漲將近200點，4大科技巨頭與特斯拉股價回神。

截至台北時間8日下午9點33分，道瓊指數上漲255.91點或0.93%、暫報27,756.80點；標普500指數上漲41.83點或1.26%、暫報3,373.67點；那斯達克指數上漲198.07點或1.83%、暫報11,045.76點，幾日來跌勢終於觸底反彈，也站回1萬1關卡以上。

包括蘋果、亞馬遜、臉書Google母公司Alphabet以及微軟等科技股公司股價均上漲超過1%，蘋果更是大漲超過3%，近日面臨多重利空消息的電動車大廠特斯拉，股價則是強漲20.33美元或6.16%、暫報350.54美元。至於宣布與通用汽車合作的美國混合動力卡車設計和製造公司尼古拉（Nikola）股價周二在經歷暴漲40%後，周三開盤走跌3.2%。台積電ADR股價大漲1.55美元或2%、暫報78.87美元。

至於今日盤前大事，法國精品大廠路易威登集團的董事會9日在電郵聲明，將無法履行收購Tiffany的交易，理由是美國可能對法國產品課徵關稅，導致這樁160億美元的交易案生變，Tiffany股價也在紐約盤前大跌超過10%。Tiffany股價開盤後股價續跌13.18美元或10.82%、暫報108.68美元。

(中時新聞網)