美國晶片大廠Qorvo上修第二季度展望，營收由原先預估的9.25～9.55億美元，上調至10～10.3億美元，預告手機市場回溫，第四季傳統旺季可期，且Qorvo可望分食華為釋出的市佔率，對上游磊晶廠全新（2455）來說為一大利多，激勵股價9日逆勢大盤收紅，上漲2.2％，穩懋（3105）、宏捷科（8086）也同聲股漲。

Qorvo上修第二季度展望，除了營收上調外，每股盈餘（EPS）也由原1.90美元上修至2.14美元，預估毛利率維持在50％，估值之所以能優於市場預期，主要由於4G、5G行動通訊產品需求高於預期。

專家認為，第四季原本就是手機傳統旺季，隨大廠上修展望，對台廠相關供應鏈來說，預告旺季依舊可期，國內PA（功率放大器）三雄9日股價聯袂收紅，相對大盤強勢，以全新上漲2.2％最多，穩懋與宏捷科漲幅分別為0.17％、0.91％。

從Qorvo上修展望可嗅得手機回溫跡象，然華為禁令更是一大利多。法人指出，Qorvo上一季的基礎建設業務相當強勁，而這回上修的是4G／5G手機需求，主要在於技術趨勢，5G RF（射頻元件）用量增加、且往模組化發展。

針對明年Qorvo將分食華為釋出的市佔率，主要因為取而代之的OPPO、小米等使用Murata（村田製作所）5G PA或海思的4G PA的可能性不高，推估大多仍以美系業者Skyworks、Qorvo的RF FEM（射頻前端模組）為主，而這對於全新來說，會是好事一件，即揮別因代工廠使用自製Epi（磊晶）對公司營收造成的衝擊，加上據悉全新第四季有機會切入Qualcomm（高通）供應鏈，也可望為營運添利。

(工商 )