張洛偍日前殺青三立《天巡者》，近期和《飛魚高校生》「飛魚隊」黃宏軒、英承晞、涂善存、管麟等人合體，也特地重返「晴空高校」回憶拍攝過程，雖「飛魚隊」沒到齊，但《飛魚》殺青後大家各自努力從未斷聯過，尤其當時一起度過艱辛拍攝期，產生的革命情感，讓4年後再度相聚時，總有聊不完話題。

一行人赴拍攝《飛魚》學校，回憶當時拍攝點滴，也熱情和同學聊天，張洛偍說此次花蓮行沒規劃行程，玩得很隨意，此外也到溪邊玩水，5人脫去上衣身材維持的不錯，張洛偍笑說「沒有對不起拍過飛魚高校生」，他說私下大家相處「完全沒有包袱，就像是親兄弟一樣，這次大家能一起出去旅遊很放鬆、舒服」，也相約之後每月要安排一次充電行程，也計畫要一起創作一首歌回饋粉絲。

近期張洛偍勤健身，也將籌備新戲拍攝，新角色將有別以往類型，「很期待新角色的挑戰，不論是外型或是角色狀態都有很大的突破，也期待大家看見全新的我」。《天巡者》將在10月25日台視首播。

張洛偍秀好身材。（周子娛樂提供）

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