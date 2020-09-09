放寬美豬美牛進口爭議沸沸揚揚，東海大學地方自治研究中心9日公布「中央政府打算放寬瘦肉精殘留標準，並開放美豬進口的政策」問卷調查結果，台中市民支持開放有19.5％、中立19.5％、不支持為55.1％；至於台中市府的「瘦肉精零檢出」政策，有高達66.4％民眾表示贊同，且不分藍綠都過半支持。

台中市府晚間對此回應表示，開放瘦肉精的議題是不分藍綠、超越黨派，民意是政府的後盾，台中市府將持續遵循地方自治條例，堅持「零檢出」的政策，捍衛市民的權益和健康，也希望中央能夠聆聽中部人的心聲。

東海大學地方自治研究中心9日舉辦民調公布記者會，執行長、政治系教授潘兆民表示，針對「中央政府打算放寬瘦肉精殘留標準，並開放美豬進口的政策」等相關議題，委託進行民調。

根據這項民調結果，「中央政府打算放寬瘦肉精殘留標準、開放美豬進口政策」，泛藍不支持有86.2％、泛綠不支持25％；就年齡分析，20歲至29歲年輕族群不支持48.4％、支持16.5％、中立32.2％；至於「台中市政府將繼續落實瘦肉精零檢出規定的政策」支持度，66.4％支持、中立15.6％、不支持10.4％、無明確反應7.6％。

潘兆民分析指出，由民調資料顯示，中央開放美豬政策，有55.1％民眾不支持，僅19.5％的民眾人支持；泛綠僅有51.9％支持，年輕人也不買單，呼籲中央政府即早做好各項配套，並加強溝通。至於台中市府的零檢出政策，台中超過6成民眾支持；根據政黨傾向交叉分析，台灣民眾黨有92.1％支持，泛綠選民則有過半50.4％支持。

潘兆民表示，針對中央政府放寬瘦肉精殘留標準，並開放瘦肉精美豬進口，有55.1％民眾表示不支持，僅19.5％的民眾人表示支持，呼籲中央政府即早做好各項配套，並加強溝通。

至於台中市府依據食安自治條例落實「豬肉瘦肉精零檢出」民調結果。潘兆民指出，有高達66.4％民眾表示贊同，且不分藍綠都過半支持，呼籲台中市政府依法行政，確實落實境內肉品稽查，在高度民意支持下，保障民生食品安全。

與會的前新北市經發局長、施威全博士則說，針對中央可能宣告台中市食安管理自治條例有關豬肉瘦肉精零檢出相關條文無效，有62.7％民眾不認同，且大法官會議先前也做解釋「地方自治條例位階高於中央行政命令」，中央不能逾越這個界線，呼籲中央應軟性溝通，尊重地方自治，屏除政治考量落實法治。

此外，光田綜合醫院內科副院長兼教研副院長張家榮表示，瘦肉精影響民眾健康，對對嬰幼兒的威脅提出警示；東海大學食品科學系食品加工工程研究室主持人徐詮亮教授則希望政府要把關好，瘦肉精肉品必須做出明確區隔，以保護民眾的食品安全。

東海大學地方自治研究中心委託全國公信力民意調查公司，在9月3日及4日進行電話民調，以居住在台中市、年滿20歲的民眾為受訪對象，共計完成有效樣本1075份，以95％信賴度估計，抽樣誤差在±2.99個百分點左右。

(中時 )