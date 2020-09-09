「地表最強老爸」連恩尼遜回來了！由《會計師》監製馬克威廉斯(Mark Williams)自製自編自導、銀幕最強硬漢連恩尼遜主演，打造年度最火爆犯罪動作鉅片《倒數反擊》(Honest Thief)，電影將於10月8日搶先全球在台上映！多次宣告退休不再接演動作片的連恩尼遜，卻因《倒數反擊》的劇本太過精彩而破例接演，連恩尼遜更自曝自己讀劇本時會靠「喝茶測試」決定是否接演角色，如果看到五、六頁時就想要去泡一杯茶，就不是個好現象，然而《倒數反擊》劇本卻讓他看得欲罷不能，直到看完才想到：「Fxxk，我要去泡杯茶喘口氣！」創新的劇情設定讓他為之驚艷，才決定接演。

以《即刻救援》系列而紅遍全球的連恩尼遜，強悍的硬漢形象深植人心，他所主演的動作片更是影迷們津津樂道的口碑保證。然而今年已68歲的連恩尼遜，曾多次表示自己不會再接演動作片，讓眾多影迷十分惋惜。儘管如此，當時收到由《會計師》監製馬克威廉斯所編寫的《倒數反擊》劇本時，精彩的劇情轉折與創新的角色設定，讓連恩尼遜決定破例再接演動作片！連恩尼遜表示，片中他所飾演的神鬼大盜為了愛人而向FBI自首並放棄自己盜取的鉅款，可見愛的力量之大，令他深受感動。不過他也不忘笑著補充《倒數反擊》絕不是浪漫愛情電影：「電影裡是有幾場輕柔的吻戲，但可沒有灑狗血或激情戲之類的狗屁，讓我鬆了口氣！」《倒數反擊》將於2020年10月8日搶先全美上映。

(中時 )