圖二：今年皇家哥本哈根與山蘭居正式聯名合作，即日起至9月30日推出聯名下午茶「餐桌上的湛藍花園」，雙人份，每人三鹹三甜加一杯飲品。（皇家哥本哈根提供）

圖三：LENOX春蔓系列，以鮮豔的植物與鳥類，打造英國花園的意象，讓美好家居生活增添愜意美感，5960元。（LENOX提供）

圖四：LENOX秋季果實系列，以象牙白骨瓷，搭配24K金邊，將蜿蜒的藤蔓及雷絲花邊刻畫出來（LENOX提供）

圖五：LENOX AUTUMN秋季果實馬克杯，以象牙白瓷馬克杯，搭配復古流線造型，2280元。（LENOX提供）

圖六：Vista Alegre盎然盛放系列，以熱帶雨林為主題，為餐桌增添繽紛色彩。（Vista Alegre提供）

2020因新冠疫情，導致全球禁足，在這樣緊張的氣氛中，許多人嚮往擁抱大自然尋求療癒，而今年許多精品餐瓷，也將大自然刻畫於餐瓷上，如皇家哥本哈根推出「大唐玫瑰系列」，美國精品餐瓷LENOX也以花卉推出新系列，葡萄牙的Vista Alegre也以「熱帶雨林」為主題，為居家生活帶來療癒。

歷史超過240年的唐草系列，一直以來是皇家哥本哈根的熱賣款，也是丹麥王儲王妃的最愛，平時超愛用，也經常將之作為外交禮贈送外賓，為慶祝大唐草系列上市20週年，特別推出華麗限定版「大唐玫瑰Mega Rose」系列，該系列由大唐草創作者 Karen Kjeldgaard-Larsen與新藝術家Mette Hannemann合作，以手繪唐草與噴繪玫瑰，重新詮釋唐草系列的花紋並注入新元素。除此之外該系列也與山蘭居跨界合作，即日起至9月30日，推出聯名下午茶「餐桌上的湛藍花園」，為呼應皇家哥本哈根的品牌色「藍色」，也特別推出新品藍色馬卡龍，原料選擇以玫瑰天竺葵和白巧克力，呼應「大唐玫瑰」主題。

而白宮御用餐瓷品牌LENOX 2020新品以豔麗的植物、鳥類，及銀色光澤，推出「春蔓系列」，讓餐桌上也能有英式花園的氣氛，而銀色的金屬光澤又為整體添加不同的層次，另外LENOX推出的高級骨瓷系列「Autumn秋季果實」，是1918年誕下的經典圖示，也是至今最受歡迎的系列之一，以象牙白骨瓷，搭配24K金邊，將蜿蜒的藤蔓及雷絲花邊刻畫出來，以復古典雅的圖樣，散發秋季情懷。

有別於上述的系列，葡萄牙的Vista Alegre推出「盎然盛放系列」，靈感源於亞馬遜雨林的豐富生態，以鮮豔的動植物，顯現大地豐饒的景色也盼大家透過在餐桌上看到雨林繁茂的生態景色之餘，也能關心熱帶雨林的保育，這系列產品獲得多個獎項肯定，如2020 German Design Award、2019 日本 GOOD Design 及2019 European Product Design Award等。

(中時 )