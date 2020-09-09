前總統府發言人丁允恭今被周刊爆出劈腿4女，甚至在過去任高雄市府新聞局長任內，在辦公室和前女友(女記者)愛愛，火速請辭獲准，為政壇投下震撼彈。前民進黨新北市女議員李婉鈺今對此表示，她想告訴「眾姊妹」，別為了渣男浪費自己的「感情」和「生活」。

《鏡週刊》今報導，丁允恭私生活相當精采，不僅讓前女友墮胎3次，還周旋在4女之間，任職高市府新聞局長時，規定女友得穿著短裙、網襪到辦公室找他，甚至曾把辦公室當砲房，在辦公桌上「辦事」。而丁允恭則坦承，曾在辦公室有親密關係，但是在下班或午休時進行的，並未在上班時間發生逾矩之事。對於墮胎說法，丁允恭也坦言，有陪她(Y女)去醫院拿掉小孩。

對於丁允恭爆出桃色風波，李婉鈺今在臉書以「過來人」身分呼籲姊妹們，「別為了渣男浪費自己的感情和生活。妳傷心死丶氣死丶他還是活得好好的，妳過的越好，他就會越衰。一定要愛自己更多，保持最美心情最好的狀態，永遠就會有好事發生了」。

對於有網友留言表示，「想聽過來人講精彩的經歷」，李婉鈺回應，有考慮出書，出版商請跟她聯絡。其他網友也紛紛留言表示，「這是『他的才華』，居然有人這麼誇他，真噁…」、「怎都用到這樣的人」。

前民進黨新北市議員 李婉鈺，9日在臉書貼文。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)