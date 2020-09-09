中央政府宣布明年起開放進口含有萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的美豬，但外界批評聲浪不斷。對此，國民黨北市議員徐巧芯在節目上痛批，全世界只有台灣開放美國全豬進口，陳時中是在半哄半騙。

針對近期爭議不斷的美豬議題，徐巧芯在節目《鄉民來衝康》上提到，之前教育部雖然有發公文要求營養午餐要選用國產豬牛，但幼兒園、安親班是不在規範裡的；另外，根據台灣的法律，其實只有說要優先選用國產豬牛，並非一定要用，徐巧芯說明，教育部只是在函示中引用這條法，並在後面建議大家選用國產豬牛，所以並沒有真正入法。

徐巧芯認為，無論美國給予多大壓力，開放內臟進口這部分一定要抗議到底，她直言，政府有很多小聰明，國際組織CODEX針對瘦肉精雖然已經有訂定相關標準，但台灣這次對美方所開放的是包括CODEX沒有規範部分，然而台灣卻全部都開放。

徐巧芯點出問題關鍵，「陳時中有點半哄半騙，他說現在的檢出標準比日本跟韓國還要嚴格，可是日本跟韓國對於內臟的開放都只有一樣而已，並非全部開放，也就是說，全豬開放的模式全世界只有台灣」。

(中時新聞網)