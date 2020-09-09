南韓人氣旅遊情報網站「TravelHolic」日前在IG官方帳號上傳非法下載的色情影片，事後雖然道歉，仍掀起不小爭議，公司代表趙俊基疑因受不了批評聲浪，1日在IG留下遺書選擇輕生，隨文還附上收白包的銀行帳戶，9日傳出他經過搶救後宣告不治。

據韓媒報導，警方透露趙俊基1日被友人發現在住宅失去意識，隨即送往醫院搶救，接受心肺復甦等急救治療後，恢復呼吸和心跳，但住院期間就一直昏睡，今（9日）就傳出在醫院過世，家屬將低調辦理後事。

在 Instagram 查看這則貼文 여행에미치다 공식（@travelholic_insta）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 29 日 上午 10:08 張貼

TravelHolic上月底在IG介紹江原道景點的貼片中，竟在照片裡不小心夾帶一段疑似偷拍的色情影片，立刻引發熱烈討論，甚至登上當天的熱搜榜第一名，官方隨後即發表道歉公告，但文中沒解釋清楚，只表示影片是由網路上所下載不是直接偷拍，但因持有也會有法律上的責任，所以會跟「持有人」一同處理面對，似乎想把責任推到其他人身上再度引發眾怒。

而公司代表趙俊基也在個人IG道歉，稱願意承擔責任卸下代表一職，但不被網友買單，砲轟說法太官方，沒想到1日趙俊基就在IG留下遺書，寫道：「真的很對不起大家，因為我而無緣無故地痛苦」、「現在不再成為任何人的負擔，要走我自己的路，到最後還是如此自私，乾脆討厭我、埋怨我吧」。

接著，趙俊基稱希望讓剩下的家人過上好日子，在文中附上收白包的銀行帳戶，此舉更被眾人痛譙「都要死了還把帳戶公開？」、「怎麼加害者都好意思偽裝成受害者」。

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