蔡依林（Jolin）今年9月迎接40歲生日，日前她接受「ELLE」雜誌專訪，談到即將40歲的她沒有不惑，反而更充滿疑惑，對生命依然充滿好奇、質疑。尤其近2年，特別留意自己有沒有耗能在不必要的事上，「像去年演唱會，開場前怕自己聲音啞掉，我一直訓練自己克服上台前的焦慮」。

她近期展開自我探索，發現身體反應比情緒來得更快，像是練呼吸、瑜珈拉筋時，某些很緊很痛的地方，透過哭的方式釋放，大哭的強度、音頻是過去沒經驗過的，如同發現體內的新大陸般，她自問「我有多久沒有這樣吶喊地哭過？哭完分不出到底是在笑還是哭，能這樣和自己的身體對話，是很幸福的時刻」。

對於40歲，蔡依林認為沒有不惑「反而充滿疑惑，好奇」。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

蔡依林說，過去不懂和自己對話，不知如何成為「自己的母親」保護自己，養了愛犬「屋虎」後，體認養狗像養小孩，也是一種母親的訓練。「狗狗需要陪伴，不時會惹我暴怒，我不是沒有情緒的母親，我是充滿SM調教風格的，好的時候好、有情緒也會大聲怒斥，我還在學習，要允許，接受自己是這樣的個性。」

蔡依林提到自己有3本筆記，一本是自己和自己聊天，一本是專門記錄開心的時刻，一本夢的筆記，這3年來每天寫日記和自己對話，「一開始像是清理，慢慢地找回內在的聲音，自我對話愈來愈清晰、流暢」。至於未來，她說「我覺得有很多可能性，我會繼續保有我的好奇心、覺察力，放下焦慮，看看未來會帶我到哪裡」。

蔡依林透過寫日記和自己對話。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

(中時 )