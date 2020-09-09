展期至10月18日的「祈福漫畫特展」，正在世界宗教博物館展出，舉辦多場寓教於樂的精彩教育活動，本週邀請圓光文教藝文館總幹事劉又銑，以「漫畫家筆下的神佛趣聞錄」為題演講。（圖由世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館邀請劉又銑，以「漫畫家筆下的神佛趣聞錄」為題演講，吸引近百人參加。（圖由世界宗教博物館提供）

南久美子在〈辯才天〉作品說明中寫到，311大地震帶走人們生命的是海，但孕育生命的同樣也是海，以貝多芬第九號交響曲的快樂頌，向海洋獻唱，為往生者獻酒祈福。（圖由世界宗教博物館提供）

正在世界宗教博物館展出的「遇見神佛9號—祈福漫畫特展【古往今來篇】」，人氣及好評不斷，館方安排多場精彩講座，本周邀請圓光文教藝文館總幹事劉又銑，以「漫畫家筆下的神佛趣聞錄」為題演講。近百名參加者優遊於神社或廟宇之間，穿梭在漫畫與佛像之中，了解佛教從印度、中國、東傳日本後有了哪些反轉，也領略日本漫畫家作品中神佛原型的全新魅力！

網友口中的「魔王老師」劉又銑，從小喜歡動漫、加上佛學底子，在「遇見神佛9號」特展開展沒多久，就主動邀約、帶領朋友到館參觀，在展場精闢、生動、風趣導覽，吸引館方人員注意，進而促成這次講座。

在講座一開始的自我介紹中，他提及，國中畢業後讀了10年佛學院的因由，就是看了《聖傳》、《天空戰記修羅特》後，因漫畫作品中主角的名字相當特別而產生興趣，並激發他想進一步了解神佛的動力，在佛學夏令營後，誤以為佛學院都是在教漫畫裡的天龍八部，也因此一腳踏入佛教藝術的領域。

劉又銑分析「遇見神佛9號」特展中漫畫家筆下作品發現，許多創作都是有所本，其中京都、奈良的佛像，正是這些漫畫家取材的寶庫，可以考究漫畫家當初創作可能是參考哪些寺廟的神佛本尊？使用了哪些元素？進而創造出深具特色的作品，及其背後代表意涵。

佛教裡常看到的神佛或護法，包括：天神、明王、菩薩、如來，及日本人非常喜愛的七福神，講座中都有提及，內容豐富，讓許多對神佛藝術有興趣的參加者收穫滿滿，甚至意猶未盡，敲碗期待下一次的演講。

劉又銑表示，以天神為主題的作品，例如：辯才天、吉祥天、四大天王等，在台灣並不多見，但這次特展以辯才天為主角的漫畫創作特別多，他舉展場中小島功、南久美子、千葉徹彌、大石容子、吉元男爵等漫畫家的作品為例一一說明。

辯才天的梵文，是「水源充沛」的意思，掌管著智慧、語言、詩歌、音樂、藝術、文字，來到日本後成為河川與豐饒之神，如同南久美子在〈辯才天〉作品說明中寫到，311大地震帶走人們生命的是海，但孕育生命的同樣也是海，以貝多芬第九號交響曲的快樂頌，向海洋獻唱，為往生者獻酒祈福，也祈求辯才天再次恢復賜給人們歡樂的豐饒之海。

他說，大石容子的〈貓四天〉，主角則是四大天王，守護國家的東方持國天、生長茁壯的南方增長天、千里眼的西方廣目天、順風耳的北方多聞天。大石容子以最喜愛的貓來描繪四天王像，各有不同法器及坐騎，都可在畫中看到。這就是：先以貓勾牽，後令入佛智！並對照部分動漫作品、《佛說守護大千國土經》、及日本奈良東大寺戒壇堂的四天王等，詳細解說。

參加講座的鄭翠芳直呼「聽完之後，好想跟著魔王去日本！」也有人說，「聽到老師說到最古、最大的十二神將像，又想再去奈良的新藥師寺。」讓魔王老師似乎成了日本寺廟觀光的最佳代言人。

茅女士說，主講人熟稔漫畫背景，帶入神佛主題搭配生動有趣的神佛故事，讓大家深入認識佛菩薩。此外，以女性神祇為重點，打破一般人對女性在佛教中弱勢地位的刻板印象，強調「佛像形象」過去拘泥在高不可親的傳統意識，是亟需被打破的姿態，見解獨到非凡。唯講座時間有限、內容太精采，無法完整呈現，殊為可惜，希望館方還有機會安排續集，讓更多人看見佛菩薩的親民元素。

擔任學校教職員的葉小姐表示，對佛像藝術相當有興趣，老師藉由本次的漫畫展品及實際的佛像，以充滿趣味的角度介紹每位神佛的歷史背景與動畫化的運用，尤其是對四大天王的解說讓人印象深刻。

趙小姐說，2個小時的講座實在太短了，雖然還是記不得四天王的名字，但記得他們各別拿什麼，果然有專業的講解就是不一樣！如有機會再去日本奈良的東大寺，決定不理小鹿了，會特別去博物館看辯才天國寶神像。

(中時 )