前總統府發言人丁允恭被爆料劈腿4女，甚至在與一名女記者交往時，在前高市府新聞局長室辦公桌上，發生性行為。前高雄市新聞局長王淺秋中驚嚇表示，我的天啊，我曾經坐過那個辦公桌，真是太可怕了。

王淺秋在《野台不讓》節目中表示，我在那個辦公室的時候每天都很忙碌，忙得要命，然後忙進忙出，那是一個辦公的地方，公家的資源，但是用公家的資源做你的私事，就算了，但不是辦公，而是辦事，我的天啊，太可怕了！而且在辦公室裡頭，應該是大家進進出出，很多事情在處理，他拿這些公家資源來做這種看起來非常噁心的事情，最重要的是我曾經坐過那個辦公桌。

王淺秋指出，有人在她臉書留言，把它想成是飯店嘛，但是房務都會有人清潔，那個辦公桌誰會認真清潔，而且她哪知道哪個角落，他們幹了什麼事。

丁允恭被爆曾把新聞局長室辦公桌拿來辦事，王淺秋指出，丁允恭說是在午休時間，顯然是爽爽在做這個局長，日子過得太舒服之外，這個女生也被欺負得很可憐，丁允恭卻用公器去私誘，去做這麼不堪的事情。

(中時新聞網)