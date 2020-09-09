發生加利口罩混充弊病後，外界要求政府需掌握進口口罩去向。經濟部研議後，近日將公告，由國際貿易局成立口罩申報流向系統，未來非醫療口罩進口須採事前與事後兩階段申報。進口前先填報項目與數量，進口後則須定期回報該批口罩流向，讓官方掌握使用狀況。

經濟部長王美花今天說，近日會公告，非醫療用口罩進來都需要到貿易局網站線上申請輸入許可，以便對廠商進口口罩做後續流向管理。

經濟部表示，未來國貿局官網會先設立口罩申報流向系統，進口廠商需分事前與事後兩階段填寫申報。進口前，先到系統填寫項目與數量，拿到一組序號，才可依此向海關報關進口。進口後，會規定口罩進口商定期上系統填報該批口罩使用流向。官方如此就可掌握進貨時間與流向，而未據實申報者，將依《貿易法》裁罰。

至於醫用口罩，王美花說，食藥署會希望有MD(MIT)鋼印標示，進來後在市場流通要標示清楚，這部份經濟部也會成立專案小組，了解標示情形。

(中時 )