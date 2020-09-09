台北市最新一期的住宅價格指數再創2015年4月以來歷史高點，這讓低薪世代只能含淚看買不起的房屋價格持續攀升，想要實現擁有一個家的夢想遙遙無期。對此，房產專家章定煊在臉書發文表示，他不太認同市場上說剛性需求讓房價在疫情中仍穩定上漲的說法。

章定煊表示，台灣2019年底普通家戶數為826萬戶，而住宅存量計有892.5萬宅，同時2019年第4季住宅存量高於家戶，全國住宅家戶比達108.0%。也就是說，若單純以這數據來看，台灣根本不缺住宅，近幾年該指數的變化百分比也不大，所以整天扯剛性需求，讓章定煊相當困惑。

章定煊認為，大家都是以現在流行的低總價小宅，作為首購剛性需求的證據，但誰能證明該物件就是自住剛性需求，沒人規定投資置產必須買中高總價宅，不能買低總價宅。

章定煊分析，如果這幾年的房價變化真的是剛性需求造成的，最可能就是家戶遷徙造成的人口，應該也要受到某些地區的建設而移動，因為總體的需求與供給都沒有出現明顯變化，也就是說，實際上台灣住宅市場是某些地區上漲、某些地區下滑。

若從清華安富的房價指數來看，全台各縣市都在漲，只是漲多漲少，更誇張的是人口外流的幾個縣市還漲翻。章定煊表示，台灣房價上漲，包括了投資需求，而不只是市場強調的剛性需求，這是我們要面對的現實。

(中時新聞網)