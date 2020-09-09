電動車製造商特斯拉周二崩跌超過2成，創公司史上最大跌幅，並拖累美股全面重挫，那斯達克更因此陷入修正，所幸特斯拉周三率先止跌，帶動美股跟著反彈。

特斯拉周三跳空開高彈升至347.98美元，大漲5.4％。美股3大指數全面開高，道瓊工業指數上漲超過240點或0.9％，來到27,737點，標普5百指數大漲1.3％，那斯達克指數強彈1.8％，重新站上11,000點大關，報11,039點。

特斯拉周二宣布已完成50億美元的釋股計畫，根據該公司向美國證管會申報的資料，釋股計畫已於上周五結案，從9月1日公告釋股計畫後僅花3天就完成。

重量級科技股指標紛紛強勁反彈，蘋果大漲逾3％，股價回升至117美元，微軟彈高2.1％，亞馬遜上漲1.6％，輝達勁揚3.7％。

特斯拉周二收盤重挫21.06％，創史上單日最大跌幅，公司市值一口氣蒸發820億美元，剩3,077億美元。特斯拉是今年美股明星大飆股，年線漲幅高達300％，市值狠甩傳統車廠日本豐田與德國福斯好幾條街。

特斯拉之前股價一路狂飆，主要利多之一是市場預期特斯拉將納入標普5百指數，但上周五標普5百指數成份股調整名單揭曉，特斯拉意外落榜，之前紛紛上車的投資人紛紛掛單求售，一腳將特斯拉踹入熊市。

由於特斯拉急跌，連帶使得科技股的多頭信心跟著鬆動，尤其是那斯達克指數較高點已經拉回逾10％，代表盤勢已經陷入修正，投資人開始思考是否該調整投資策略。

安本標準投資公司資深投資經理艾希(James Athey)表示，「科技股飆漲是因為投資人認為不管經濟基本面是好是壞，科技業都能保持成長，然而實際的狀況可能與投資人預期有所落差，科技股這波拉回同時也凸顯防禦型類股股價相對便宜。」

(工商 )