（社企流iLab育成計畫Demo Day #2多個團隊現場擺設攤位展示。圖／社企流提供）

「2020社會創新大調查」的受訪社創組織反映，資金管道、行銷網絡、消費市場是最擔憂、最挑戰的三大項目，團隊要成長、要變強，就要有能力解決這些。今（9）日參與「社企流 iLab 育成計畫」Demo Day #2的13組團隊，公開、私下的對話幾乎繞著這三個議題轉！

主辦單位表示，iLab 加速器是以社會創業為主軸的育成服務，集結眾多業界資深經理人擔任導師，協助年收500萬以上、正處於成長期的使命型企業，透過諮詢、課程等服務，協助團隊發展成長策略。

iLab育成計畫自2014年啟動，主辦單位社企流自2019年起與活水社企投資開發攜手，發展出全台第一個針對成長期影響力企業設計的育成機制。社企流表示，第二梯次加速器今年 4 月正式開啟合作，包括致力於國內永續旅行的「島內散步」、推動台灣苦茶籽復興的「茶籽堂」以及利用資訊科技改善農產運銷的「菜蟲農食」。

主辦單位指出，特別的是，上述3家社企的年營收已達千萬等級、營運趨穩的使命型企業，期待加入加速器，從中找到突破成長瓶頸的動能。舉例菜蟲農食，過去三年來該團隊規模幾乎翻倍擴張，此次申請參與 iLab 加速器，是為了能更有效率地管理持續成長的團隊，並在業務持續擴張的過程中，納入社會影響力評估的模型。

菜蟲農食創辦人李昱德表示，「導師給了我們相當明確的企業組織力分享」，也提供很深刻的見解，很多都是團隊在實務上可以嘗試的。

星展銀行（台灣）是今年iLab 育成計畫的獨家贊助商。主辦單位表示，該行自2010年起，便透過金融專業與集團資源，全力扶持社會企業。此次第三度與社企流合作推動iLab育成計畫，除了持續提供社企專屬帳戶、高階經理人擔任社企導師等企業資源，也擴大影響圈，邀請集團員工與客戶共同支持社會企業。

(工商 )