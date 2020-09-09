涼暖氣團的界面南移到台灣附近，造成全台各地雲量增多、時晴時雨的天氣。(氣象局提供)

台灣入秋後的天氣明顯能感受到一股涼意，不但首度出現跌破20度低溫，早晚溫差大，各地更有陣雨或局部較大雨勢發展。台灣颱風論壇指出，台灣近期天氣多變的主因，跟目前的「天氣配置」有關。整體大氣充滿不穩定，溫度忽冷忽熱，導致氣象模式難以掌握。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，自從梅莎、海神颱風北上之後，讓北方涼空氣開始變得活躍起來。乃至於從西伯利亞東部、中國東北，一路南進到整個東北亞，都能感受到濃濃的涼意。隨著涼空氣向南推進，也促使涼暖氣團的界面南移到台灣附近，造成全台各地雲量增多、時晴時雨的天氣。

粉專解釋，由於涼暖氣團界面就在台灣附近徘徊，因此「涼氣團若稍微強一點，台灣就涼一點；暖氣團若稍微強一點，台灣就熱一點」。而這股涼暖氣團又都不強，彼此勢均力敵，讓台灣形成較易產生陰雨的天氣狀態。

不過，由於涼暖氣團界面並不明顯，不代表台灣在未來一兩周內，每天都會下雨。目前仍以雲量偏多為主，短暫雨為輔。颱風論壇指出，也因此，讓近期氣象模式非常難以掌握。

值得留意的是，氣象局指出，明後天（10-11日）將有一道微弱鋒面到台灣，受到鋒面影響，台灣整體天氣會變得不太穩定。氣象局表示，由於鋒面結構偏弱，也不至於會持續降雨，僅需稍微注意午後受熱力作用影響，會出現較大的雨勢。

(中時新聞網)