現代人溝通越來越仰賴通訊軟體，適時發送表情貼圖，還可為聊天添加趣味。由台灣和廣州兩地青年一起設計的微信表情包貼圖，近日推出，以大陸流行的「蘑菇頭」為主角，配上台灣和香港常用的口語，譬如「無影啦」、「水喔」、「好犀利」等。台灣青年聯合會理事長何溢誠表示，透過這款兩岸青年共同參與設計的表情包，在LINE和微信上面廣泛流行傳遞，把兩岸年青人日常生活用語，以豐富有趣的「蘑菇頭粵台腔」來呈現，可以達到相濡以沫的效果，也順勢搭上粵港澳大灣區經濟融合發展的題材。

這組最新的表情貼圖，包含「乾杯」、「多謝」「水喔」、「羞羞臉」、「無影啦」、「飲茶」、「合作愉快」、「加油」、「好犀利」、「飲啖涼茶先啦」等台港常用的口頭禪，配上生動圖案。

台灣青年聯合會理事長何溢誠表示，透過這款兩岸青年共同參與設計的表情包，在LINE和微信上面廣泛流行傳遞，把兩岸年青人日常生活用語，以豐富有趣的「蘑菇頭粵台腔」來呈現，更可以達到相濡以沫的效果，也順勢搭上粵港澳大灣區經濟融合發展的題材。

廣州匯龍台港澳青年創新創業基地聯合創始人陳鴻傑說，希望通過微信和line這一傳播管道和社交平台，從穗台青年日常使用微信的交流習慣上，增進雙方理解，拉近心理距離，成為好朋友，助力粵台文化融合、青年交流。

蚊子動漫董事長、蘑菇頭背後的男人吳武澤指出，儘管平日工作已經非常繁忙，但希望能盡自己所能，為兩岸青年人點亮前路，我想也是時代賦予我們這一代青年的使命。

兩岸青年陳鴻傑和吳武澤都認為，不僅台灣青年要走進來，大陸青年也要走出去。交流是雙向的，不能台灣人只跟台灣人玩，大陸人只跟大陸人玩，最好兩岸青年一起玩。儘管近年來兩岸交流受阻，但相信天空越黑，星星就會越亮，都願做兩岸交流的星火，聚是一團火，散是滿天星。

(旺報 )