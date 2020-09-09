國民黨前主朱立倫參訪故宮時諷刺說「肉形石是健康不含瘦肉精。」隨即遭行政院長蘇貞昌反批「不要談什麼都負面的、用酸的。」國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書摘出「蘇氏十大酸語錄」，直批「這簡直見鬼了」，最會電人的蘇貞昌，無論對黨內或黨外的政敵，講話向來酸尖酸刻薄，並以此為樂。現在竟然有臉要別人別酸言酸語，根本是做賊的在喊捉賊，有滿滿的違和感。

黃子哲說，蘇貞昌酸人的紀錄不勝枚舉，不知道他是忘記了，還是害怕想起？沒關係，信手拈來很輕易都能幫你整理出蘇氏十大酸語錄：

「韓國瑜一隻蚊子都治不好，還想治國？」

「韓國瑜講話老是江湖味，開口就是酒味。」

「韓國瑜如果帶著刀子，就違反槍砲彈藥刀械管制條例，我們一定會依法究辦。」

「民進黨沒把侯友宜當英雄，侯友宜的政見跟長輩圖都是在模仿。」

「神探(侯友宜)不會給人家刑求！」

「馬英九投降可保榮華富貴」

「李眉蓁年紀小死抱共產黨那套」

「謝長廷是奸巧之徒」

「屏東沒人疼，其他縣市爭取前瞻很有力，僅屏東可憐到連唉的聲音都沒有，」(酸蔡英文)

「爬樓梯要一步一步爬，不然會摔倒」(酸陳時中)

黃子哲說，很遺憾的，如此會酸人的蘇貞昌，在面對昨非今是、自我打臉的開放瘦肉精美豬政策上，一句話都不敢對蔡英文總統忤逆，卻乖順的像隻小英的應聲蟲。

他說，為了硬拗，蘇貞昌還扯說國民黨執政八年時早已進口含瘦肉精肉品，不必對瘦肉精全然反對，這更是胡說八道在轉移焦點。事實上，2012年馬政府僅開放萊劑美牛，且因為國人膳食習慣偏重豬肉，為了食安及降低風險，所以當年是禁止萊劑美豬及內臟進口，這也是當年朝野政黨的共識。

黃子哲強調，換言之，國民黨反對瘦肉精美豬進口的立場，自始至終都沒變過，髮夾彎的只有民進黨。這次蘇貞昌就算沒膽對蔡英文說句酸語，但至少也不能滿嘴謊話。這宛如混充口罩，難道也是「有政府，會作假」？

(中時 )