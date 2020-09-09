前高雄市長韓國瑜進來看似動作頻頻，在與前高雄市府官員聚餐後，選台北市長、選國民黨黨主席，各種消息滿天飛，究竟韓國瑜的下一步是甚麼？小英女孩接受YouTuber「Bit King比特王出任務」訪問時表示：李佳芬有交代過韓國瑜，「人多的地方不要去」！

小英女孩指出，近來外界不停謠傳韓國瑜蠢蠢欲動，一下要選2022年的台北市長跟立委蔣萬安競爭；一下要選2021年的黨主席，還扯出甚麼5大咖爭搶大位；一下還要跟前主席朱立倫搭檔，競選2024年的總統；這讓她不禁直呼：拜託！現在才2020年，會不會想太遠？

韓國瑜未來的走向只有韓國瑜自己可以決定。小英女孩指出，當韓國瑜被罷免高雄市長，回到雲林後，夫人李佳芬就曾跟他交代過，「人多的地方不要去」，所以呼籲外界不要再猜了，韓國瑜是不會這麼容易出來淌這混水的！

該影片引來網友討論，有的網友表示「只期待這一陣子的休息，上天能讓韓總得到適切的調養」、「己所不欲勿施於人，尊重支持韓總決定」、「很多人都住在韓總的家嗎？我支持韓總的決定。反正挺到底」、「希望能再次見到青天白日滿地紅飄揚中華民國」、「我們沒離開韓市長，正在等他射出一支穿雲箭，我們千軍萬馬再相見，加油！」

(中時新聞網)