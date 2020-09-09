台中市金錢豹酒店押人虐殺案，9日有5名男子到案，坦承參與載送2名廖姓被害人到水里，看守並毆打被害人，但沒有打死人；檢察官複訊後，諭知張姓嫌犯60萬元、其他4人各50萬元交保。

台中日前有詐騙集團成員疑遭黑吃黑，28歲主嫌黃宏瑜，涉嫌將兩位廖姓受害人，從台中金錢豹酒店押人到南投縣水里山區施虐，造成1死1重傷。

之後警方循線逮捕黃姓等5名共犯，今天竟傳出另有5人出面前往集集分局投案，宣稱他們是將2名受害者載往水里的人，警方目前證實有5人到案說明。

據了解，5名關係人為：張姓（40歲新竹人）、葉姓（38歲台北人）、羅姓（32歲新竹人）、陳姓（30歲台中人）及黃姓（26歲南投人），於9月9日上午10時30分左右主動投案，至集集分局偵查隊說明案情。

警方已掌握案情，細節持續釐清中。據了解，5位犯案關係人以張姓為首，9月4日凌晨接獲主嫌黃宏瑜通知，開車前往台中市區和主嫌黃姓會合，將2位廖姓受害人從台中載往水里，犯案過程除了看守外也有打人，但否認打死人，供稱看新聞才知道其中一名廖姓受害人已死亡。

警方說，5名投案男子並非自首，因虐殺案曝光後，得知2名受害者竟被打到1死1傷，自知難逃法網，才主動到案說明，本案經集集分局初步偵訊後，於今日下午4時，將5位犯案關係人移請南投地檢署複訊。

經檢察官複訊後，綜合目前事證及涉案情節，諭知張嫌以60萬、其餘4名嫌犯以50萬金額交保候傳，並均限制出海出境。

(中時 )