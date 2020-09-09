工商協進會今天舉行理監事會議，現場與美國商會共同簽署BTA(台美雙邊貿易協定)共同聲明，呼籲兩邊政府即刻著手協定工作。雙方也會對台美經貿合作、關稅減免交換意見，各自向兩邊政府提出政策建言。

理監事邀來經濟部長王美花就疫情後台灣經濟挑戰做演講，會後成員關心，像是Google買綠電，政府未要求節電成效，以及認為赴美投資面臨州稅聯邦所得稅股利所得稅等「雙重課稅」，希望解決。王美花回應，節電成效確實要做，對未來BTA討論取消雙重課稅，她則給出樂觀答案，說機會很大。

工商協進會今與美國商會就BTA簽署共同聲明，敦促兩國政府立刻進行雙邊協定簽署。林伯豐表示，聲明簽署後，雙方會員就可以對此多溝通，接下來會針對台美經貿合作、關稅減免交換意見，再各自向兩邊政府提出政策建言。

林伯豐指出，未來BTA談判，我方工具機、電子產業與技術產業會提出我方的需求，美方也會提出相對應的需要，像是車輛、化學品、農畜產品進口，這應該一次來談。

至於美豬開放衝擊，工商協進會提出的六大建議中，要求應對生鮮與加工業者課以標示產地與瘦肉精含量責任，另應設立「豬肉產業損害基金」，輔導國產豬肉業者升級設備，開拓海外市場。其餘建言則包含離岸風電費率應每年滾動檢討、營所稅制改革，產創條例中智機投資抵減額度應拉高到20％等。

(中時 )