統一在吞下4連敗後谷底逆襲，昨日再見安贏下比賽，今日靠洋投泰迪封鎖富邦悍將打線，加上強打蘇智傑克服左投弱點，單場3安猛打賞外加一發全壘打，貢獻4分打點，最後以6比0完封悍將，且另一地中信兄弟戰勝樂天桃猿，目前統一獅獨佔戰績龍頭。

統一獅與富邦悍將皆派洋投出征，泰迪首次面對富邦悍將，繳出6局僅被敲5支安打、無失分，另有7次三振的好投，中間一度連續解決11名打者，有效壓制富邦打線。

而獅隊打者則在首局就給泰迪火力支援，面對富邦先發洋投邦威，獅隊打線首局就有滿壘機會，蘇智傑敲出關鍵穿越內野防線的安打，一棒帶有2分打點，獅隊率先攻下分數。

2局下半邦威遇上亂流，自游擊手李宗賢失誤造成林靖凱上壘後，投手失誤、保送讓獅隊再度攻佔滿壘，邦威再出現保送，讓獅隊輕鬆得分；3局下半唐肇廷、林靖凱、林祐樂安打串聯，滿壘情況下陳傑憲敲出滾地球出局，不過三壘跑者趁機回來得分，統一獅取得4比0領先。

邦威本季第5場出賽，也是第4次遇上統一獅，不過今天僅投4局就因傷退場，被敲7支安打，失4分有3分自責分，另有6次三振、3次保送。接手的吳世豪順利投完第5局，不過第6局續投卻慘遭狙擊，今日手感火燙的蘇智傑，敲出右外野方向2分炮，這也是他本季第25轟，僅次全壘打王林安可1支。

此戰蘇智傑繳出3安猛打賞表現，另有1發全壘打，單人貢獻4分打點，是獅隊奪2連勝功臣；泰迪6局無失分，拿下來台第2勝，統一獅目前17勝15敗獨佔戰績第一，領先第2的樂天桃猿1場勝差。

(中時 )