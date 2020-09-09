ｉ運動特派員麻努，穿了一身角力勁裝，來到臺北市立大學技擊運動學系角力隊踢館。

超過30組頂尖表演團隊參與的「2020 SUPER STAR體育表演會」，9月19日在台北小巨蛋盛大登場，今年將由台北市立大學技擊運動學系角力隊登台，展現角力運動的力與美。

角力項目表演將分成四大段，第一段呈現基本動作，第二段則以行進方式呈現，展現角力選手的身體素質，第三、四段利用模擬比賽以及隊形變換，串聯所有橋段。其中，第二段表演是由隊員李賴諳負責，他認為能夠讓角力以表演的方式呈現在觀眾面前，是非常特別的經驗，也藉由這次機會學習如何與隊員合作，增進團隊情誼。

北市大角力隊隊長戴君翰，從小學五年級開始練角力，原先只是想培養運動習慣，沒想到一路練到大學。他認為角力是一項鬥智也鬥勇的運動，必須不斷分析對手的動作，在比賽中祭出最合適的戰略，這也是角力最令他沉迷的一點。他曾在106年全國運動會代表新北市出賽，第一場對戰就遇到實力堅強的學長，雖然陷入苦戰，但在比賽過程中利用策略險勝，第一次參賽便獲得希羅式第一級第二名的佳績，帶給他滿滿的成就感。

北市大角力隊隊長戴君翰，將帶領隊員參與體表會角力項目的表演。（體育署提供）

隊員張禹萱也是從小開始訓練，國三時成為國手，在2015年亞洲青少年錦標賽拿下銅牌，該次比賽獲得的成就感，支持她持續訓練到現在。張禹萱坦言，女選手在訓練過程中確實比較辛苦，除了要控制體重，在練習時與男生互摔之外，因為角力項目的女子選手較少，奪牌機會比男生大，所以也背負著較大的壓力。

戴君翰、張禹萱、李賴諳都相當期待今年的體育表演會，談到得知要站上小巨蛋舞台的心情，三人都直呼非常興奮，沒想到自己能和歌手站上一樣的舞台，也希望能夠藉由體育表演會，讓大眾更認識角力這項運動。

9月19日體育表演會配合中央疫情指揮中心建議，有別於往年分區不劃位之做法，今年活動入場將採取實名制及對號入座，入場民眾於演出當天除提供票券證明外，還須攜帶個人身分證件進行登記，並於小巨蛋內須全程配戴口罩，相關細節公布於KKTIX索票網頁。

當天無法親臨現場的觀眾也不要失望，體育表演會將於當天晚上19:00於年代MUCH台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS、中視數位新聞台(20:00)等平台進行轉播，全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。

(中時 )