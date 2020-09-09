20200909中天新聞 前女友爆墮胎3次、局長室內親密！ 丁允恭下台

總統府前發言人丁允恭今(9日)遭週刊踢爆渣男行徑，不僅曾劈腿4女，還逼一位電視台女記者墮胎，更扯的是，他還把辦公室當炮房，在擔任高雄市新聞局長期間，於局長室與女友發生性關係，恥度無極限令人嘆為觀止，更釣出上站6000多次的資深PTT鄉民在八卦版爆料丁允恭昔日在就讀台大的驚人事蹟，被網友推爆八卦回來啦！

曾經的政壇菁英丁允恭竟是大渣男，遭踢爆劈腿4女，還把辦公室當炮房等的秀下限行徑，隨後一位資深PTT鄉民也忍不住在八卦版爆料丁允恭昔日在台大事蹟，「這廝以前在台大大新社（大學新聞社）時，就是有名的地下光碟供應商啊，滿滿的低潮都是東洋愛情動作片，活大238的應該都知道。」

這位資深鄉民還說，丁允恭從愛情動作片觀眾，變成片商，再變成導演，真的是很勵志，一席話吸引大批網友推爆留言，「優質民進黨 內射台灣價值」、「推學長掛」、「叭叭 一定是政敵的陰謀啦」、「竟然釣出六千多次的大學長」、「這才是正統八卦文章啊XDDDD」。

另外在PTT政黑板也有一位自稱是丁允恭的建中同學爆料，他說丁允恭在高中畢業時，曾送了百朵香水百合給當年號稱「建中瑪丹娜」的麻辣女教師蕭蓉蓉，至於他為何會知道呢？因為他就是幫丁允恭訂花的人。

(中時新聞網)