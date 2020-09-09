因8月及今年前八月成品鞋出貨量雙雙年減的緣故，豐泰（9910）9日公布8月合併營收58.11億元、年減15.56％；累計今年前八月合併營收450.16億元、年減6.45％。

豐泰同時公布8月成品鞋銷售量916萬雙，月增9.9％、年減15.1％，使得8月合併營收58.11億元、年減15.56％。豐泰累計今年前八月成品鞋銷售量達7,137萬雙、年減11.3％，使得今年前八月合併營收450.16億元、年減6.45％。

(工商 )