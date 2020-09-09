豐泰今年前八月合併營收 年減6.45％ 22:292020/09/09 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因8月及今年前八月成品鞋出貨量雙雙年減的緣故，豐泰（9910）9日公布8月合併營收58.11億元、年減15.56％；累計今年前八月合併營收450.16億元、年減6.45％。 豐泰同時公布8月成品鞋銷售量916萬雙，月增9.9％、年減15.1％，使得8月合併營收58.11億元、年減15.56％。豐泰累計今年前八月成品鞋銷售量達7,137萬雙、年減11.3％，使得今年前八月合併營收450.16億元、年減6.45％。 (工商 ) #豐泰 #合併營收 #八月 #累計今年前 #成品鞋銷售量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 詩肯八月營收創新高 年增逾66％ 17:002020/09/09 財經 《其他股》光纖事業出售 卓越8月營收年減15.1％ 11:252020/09/09 財經 貿易、零售雙雙報喜 特力8月合併營收年增7.8％ 18:032020/09/09 財經 精誠前8月營收年增7.9％ 17:102020/09/09 財經 卓越8月營收0.64億元 教育事業成長7％ 15:042020/09/09 財經 影像產品需求逐漸回溫 中光電8月營收月增5％ 16:102020/09/09 財經 《半導體》聯電8月營收月減4.21％ Q3持平Q2 15:232020/09/09 財經 客戶擴增產能 崇越8月營收旺 15:102020/09/09 財經 《半導體》旺季＋併購效益 同欣電8月營收續攀峰 15:062020/09/09 財經 廣華-KY 8月營收5.11億元 樂觀第三季 17:092020/09/09 財經 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 想專職當沖年賺50萬退傭？得先達到這2條件 - 財經 美企斷貨晶片、陸半導體業中槍 陸專家爆華為還有這條路 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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