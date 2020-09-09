「家有一老，如有一寶」，還差1個多月就滿39歲的中信兄弟「周董」周思齊今（9）日又發威，4局上轟出3分全壘打，帶動一波6分攻勢，終場黃衫軍以8比1擊敗樂天桃猿，對戰4連勝。洋投米蘭達先發7局無失分，是其本季代表作，拿下第8勝（7敗）也獲選單場MVP。
在「大師兄」林智勝受傷後，周思齊頂替中心打者的位置，表現十分出色，昨天揮出本季第12支全壘打，是這場比賽的勝利打點，也是其生涯第130轟、850打點。
周董說，最近4年來首次單季2位數全壘打，主要是比賽經驗值夠多，攻擊策略有所調整和改變，對比賽的解讀能力很理想的緣故。另外，平常保持足夠分量的訓練，隨時準備好，機會來了才能好好把握。周董將近39歲還能敲出12轟，已是象隊第1人。
至於史上最貴洋投米蘭達雖拿下3連勝，球團仍依既定計劃將他撤銷一軍登錄，但留隊調整，不會隨二軍行動。總教練丘昌榮表示，米蘭達控球一直不穩，今天雖未失分，但前幾局危機不少，剛好利用這段時間好好加強。
丘總說，明天會登錄新洋投雷艾斯並對桃猿隊先發；本土投手黃恩賜也會回一軍，在周六或周日先發。本周5戰就由洋投米蘭達、雷艾斯、德保拉、羅傑斯和黃恩賜先發。
投手教練佛斯特強調，讓米蘭達撤銷登錄是要讓他做調整，恢復體能或加強球路、球種的威力，並非不好的待遇。其實每位先發投手都有機會，像黃恩賜也是到二軍調整一段時間才歸隊。
至於桃猿隊輸球後中止4連勝，排名掉到第2位，洋將登錄則已確定，昨註銷尼寇力，改登錄新洋投曼恩，今天登板先發迎戰中信兄弟；另3人則是霸能、卡本特、威拉諾。
(中時 )
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