一名新竹科學園區工程師，遭前女友小妮控告「妨害性自主」，心生不滿的竹科男，在臉書上「暗示」小妮害自己感染性病，下體還長出皰疹，甚至傳訊息恐嚇小妮，受不了一直被騷擾的小妮，報警並提告，竹科男最後被判拘役80天，可易科罰金8萬元。

年收入約80萬元的竹科男，去年10月18日，在臉書社團「靠北清大」上貼文，表示「生殖器也開始冒出小膿皰，看起來是皰疹，同時也驗了愛滋、梅毒、淋病等性病」，影射是前女友害自己中標，「這段發病過程，讓我對她的態度從信任到懷疑，特別是第一天就上床這件事讓我很不安」、「而我問妳之前的性生活情況，也埋下了導火線」。

文中還似乎透露恐怕會感染AIDS，「一般愛滋病毒抗體檢驗空窗期是3個月，準確度接近100%，所以現在我還無法確認到底有沒有事」，最後標註「向死而生（指站在死亡面前，才看得清生命的意義）」。發文當天更傳訊息給小妮，「我就把妳的所作所為，紅到上新聞」、「至少到妳畢業前，我都會讓妳不好過」、「我現在就會拿著刀子，站在妳宿舍門口」。

小妮感到恐懼於是報警處理，竹科男辯稱，臉書上有關性病的文章，只是被前女友告「妨害性自主」的抱怨文，並沒有指誰，至於傳訊息恐嚇，竹科男解釋是「順著前面講，說如果我不冷靜，我會拿刀去站在她宿舍門口」，還說如果小妮會害怕，之後就不會繼續講了。

法官審理此案時，認為竹科男雖否認寫出部分內容，但內文曾提到「妨礙（害）性自主」、「誣告」等，與被告狀況吻合，認定是竹科男所寫；且竹科男處理情緒不理性，影射前女友傳染性病、傳送訊息恫嚇，對小妮人格、名譽與社會評價造成一定程度傷害，導致她心生畏懼。

竹科男始終否認犯行，不斷推託狡辯，也未與小妮和解，最後依散布文字誹謗罪嫌，與恐嚇危害安全罪，各判他拘役59日、40日，應合併執行80日，得易科罰金8萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)