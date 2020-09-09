台南市政府與5G設備、技術、終端應用業者及網路骨幹等11個單位攜手合作成立「5G台南隊」，並積極展開「5G垂直場域」應用技術測試，行政院通過「台灣5G行動計畫」後，中央及地方政府皆全力投入發展5G應用測試及服務，實現「以5G領頭，觸發跨界融合」及「以虛實並進，塑造產業新貌」兩大願景，科技部允諾未來將分別在沙崙智慧綠能科學城及南科園區投入超過60億相關計畫經費。

台南市長黃偉哲說，感謝科技部在台南投入經費及資源，其中包含在南科規劃建置5G聯網中心及相關機房設備、在沙崙園區持續投入智駕車測試運行經費並辦理沙崙C區第二棟工程，及海底光纖纜線上岸後的路上纜線佈建事宜等，不管是硬體建置或系統設備引進，都將為南科及沙崙兩大產業發展引擎添滿更多能量，吸引全球網路服務公司及國內網路伺服器製造與應用來台南合作。

他說，中央的支持將促進台南產學研技術與國際 5G 應用接軌，未來加上傳統產業轉型輔導升級及前瞻科技產業整合下，一定能加速台南轉型成為智慧科技新都。

經發局長陳凱凌表示，市府在「5G領先」、「智駕漫遊」、「數位轉型」等前瞻領域都已提前布署規畫，以5G領先為例，除了在製造工廠、文化場域、交通場域等陸續開啟驗證測試外，亦將持續與科技部「高速網路資源」合作，將台南各5G垂直應用示範場域串聯起來；智駕漫遊部分，透過與科技部國家實驗研究院AI技術及即將落成之沙崙研發大樓科研能量合作，正積極著手智駕車示範路線規畫，盼藉此新科技帶動產業發展，讓台南一舉翻轉成為科技首府。

(中時 )