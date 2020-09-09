結完婚後老婆卻跟別人跑，究竟是怎麼樣的感覺？一位男子小康（化名）和陳姓女子愛情長跑7年，兩人在高雄舉辦完甜蜜結婚典禮。令人不解的是，婚宴之後陳女卻遲遲不願和小康辦理結婚登記，小康追問之下陳女才承認另有同居人，小康氣得告上法院，法院判陳女須賠償103萬餘元。

據判決書指出，小康與陳女在2010年相識並相戀，愛情長跑7年後決定論及婚嫁，這對小兩口也順利在2017年4月時舉辦婚宴，未料，陳女卻在舉辦完婚宴後不停推遲與小康辦理結婚登記。一問之下，陳女才坦承自己另有同居人。

讓人更匪夷所思的還在後頭，小康發現陳女印在結婚喜帖上的姓名與身分證上的不同，甚至就連她老爸的名字也不同，讓他覺得陳女根本無意與他結婚，更沒有想共組家庭的心，氣得向陳女求償舉辦婚宴、蜜月旅行及精神賠償的費用。

而在法庭上陳女否認所有指控，更解釋是因妹妹借她名登記牽扯上侵占案件她才不願使用本名，還說日後會把身分證改為喜帖上的名字。高雄少年及家事法院審理時認為，婚姻並非兒戲，若無重大事件發生應履行婚約，且此「悔婚」舉動已造成小康心靈上嚴重打擊，至今仍需赴醫院就診服藥，於2日判陳女須賠償總計103萬餘元，全案可上訴。

(中時新聞網)