美國空軍表示，諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman)正式取得空軍的133億美元合約，將為空軍戰略司令部設計一種新式的洲際彈道飛彈(ICBM)。諾格公司是全美第4大軍事複合企業集團，僅次於洛馬、波音與雷神。

美國的戰略核打擊力量有3種，分別是陸基型洲際彈道飛彈、戰略核武轟炸機，以及水下的戰略核潛艦。其中的陸基型洲際彈道飛彈與戰略核武轟炸機，都由美國空軍戰略司令部來管理。

在冷戰時期，當核潛艦與潛射飛彈還不成熟的時代，陣地式的陸基核武是美國最重要的核子打擊力量，當然，陸基型飛彈的最大缺點就是無法移動，因此美國的作法是將核彈基地廣布於美國中部大平原當中，包括蒙大拿州、北達科他州和懷俄明州，都是人口較稀少的地方。

在最盛時期，美國有大約1000處的陸基核武基地，不過隨著美蘇和解，以及冷戰結束，目前僅有400處，而且使用的是服役超過60年的義勇兵飛彈(Minuteman missile)，雖然義勇兵已改良到第3代，但是義勇兵3型也已是1970年的產物。

如今，美國空軍發出正式合約，將要尋求未來的ICBM。

諾格集團在9月8日發布的聲明中說，合約裡涵蓋了武器系統設計、審查、測試和評估，以及核武器認證，根據合約，新式ICBM準備在2029年進行初始部署。

諾格能夠拿到這個訂單並不算意外，因為在2018年，諾格集團收購了火箭研發與製造商-軌道ATK(Orbital ATK )，使集團增加了太空火箭部門。同時軌道ATK 旗下的米諾陶火箭(Minotaur Rocket），實際上就是退役的LGM-118A和平守護者洲際飛彈(Peacekeeper )改造而來。

諾斯洛普董事長凱西·沃登（Kathy Warden）說：「憑藉在洲際彈道飛彈系統上，超過65年的技術領導地位，我們團隊感到相當榮幸能夠繼續與美國空軍建立夥伴關係，以提供安全、可靠和有效的系統，為全球穩定做出貢獻。」

他所說的「安全可靠系統」，指的是具有毀天滅地威力的洲際飛彈，聽起來特別感到莞薾。

美國空軍將於2023年，開始在懷俄明州的華倫空軍基地(F.E. Warren AFB)開始建造發射井等基礎設施，以容納新武器，2026年在蒙馬姆斯特倫空軍基地(Malmstrom AFB)、2029年在北達科他州的米諾特空軍基地(Minot AFB)都要進行相關的工程。如果該計劃一切順利，2029財年就會部署新式ICBM。

研發總費用預計將近220億美元，其中不包括購買飛彈的費用。五角大樓的成本估算顯示，其價格至少約為850億美元，而且最終總價可能還會更高。

(中時新聞網)