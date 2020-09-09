前總統府發言人丁允恭訂婚後連劈4女，還要求女方穿短裙、網襪進辦公室跟他做愛，被女方形容「自己有如妓女」，事後逼女方墮胎，更遭控用照片威脅女方，試圖摧毀對方新戀情。醜聞爆發後丁允恭火速請辭獲准，前民進黨立委童仲彥也無端中槍，對此在臉書怒PO文，表示自己從未運用職權把妹，更嗆「別再拿我跟丁才子類比」。

童仲彥在臉書PO文，要大家別再標註他了，因為實在不甘他事。他連說三次自己的情況跟「丁才子」、「丁局長」、「丁發言人」完全不同，呼籲大家別在拿丁允恭跟他比較，否則他一定回三字經。

童仲彥說，自己跟丁允恭的把妹原則與方法完全不同，強調自己從未運用職權把妹，也不會妨礙女方發展，只會幫助對方過更好的生活。

童仲彥強調「先上床再找來當助理」，他說自己跟卡奴女、茶室女、酒店女都交往過，都是先幫他們還債，導入正途成為女友後才會公開戀情。他指出自己也跟很多學界、政界與媒體界的女友交往過，自己絕對保密到家，不會妨礙女方發展，除非對方親自公開。

文末童仲彥表示，跟他交往過的都知道，他對女生很好，自己未來也不會藏私，繼續教學把妹與性愛技巧。

#文超長慎入 #帶情緒先對不起 #樹大必有枯枝 #文長必有錯字 請不要再tag我了！ 別人的私事，干我屁事？ 很多好事者都該捫心自問 女的是否怨自己沒機會接近才子？ 或有權勢，有魅力的高價值男人？ 男的是否只會嘴別人？ 其實心裡羨慕的... 由台灣阿童─童仲彥發佈於 2020年9月9日 星期三

(中時新聞網)