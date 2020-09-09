在市場擔心科技股泡沫化風險擴大之際，巴菲特再度破例對新創科技公司出手，總計投資超過5.5億美元入股即將上市的雲端儲存業者Snowflake。

根據Snowflake在8日提交美國證交會（SEC）的修正文件，巴菲特經營的柏克夏海瑟威及Salesforce創投事業Salesforce Ventures將分別投資2.5億美元，以Snowflake首度公開發行（IPO）的定價收購該公司A級普通股。

Snowflake預計未來幾周內採取傳統IPO管道上市，IPO定價範圍在每股75至85美元。Snowflake於文件中表示：「根據招股說明書首頁載明的IPO定價範圍中間值80美元推算，柏克夏海瑟威及Salesforce Ventures各自收購313萬股A級普通股。」

此外，柏克夏海瑟威也將透過次級交易向Snowflake前執行長馬格里亞（Robert Muglia）收購404萬股A級普通股，依照IPO定價範圍推算金額約在3.0億至3.4億美元之間。

(工商 )