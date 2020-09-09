總統府發言人丁允恭今遭媒體爆出，前女友爆料他過去在任職高雄市府新聞局長期間，上班時間將辦公室當「砲房」，今早丁允恭也火速請辭發言人，並澄清兩人的「性關係是發生在下班後或午休時」；但美麗島電子報董事長吳子嘉認為，丁允恭的問題絕對不是一天兩天的秘密，他身邊的人肯定都知道。

吳子嘉在政論節目中指出，在新聞界中是沒有秘密的，如果丁允恭在他的辦公室裡面偷偷摸摸做甚麼事情，肯定全辦公室都知道；而主持人劉寶傑也指出，他過去跑新聞的時候是跑北市府新聞局的，新聞局的辦公室是採開放式，人進人出，如果有女記者跟新聞局長單獨關在裡面，還鎖門，誰會沒注意到！

吳子嘉認為，這不僅僅是「兒女私情」的問題，這是「公器私用」！而且還要查，因為如果丁允恭敢在辦公室裏面這樣亂搞，公務車呢？他在高雄市政府敢亂搞，總統府呢？所以吳子嘉認為，這一定要徹查！

聽到丁允恭有可能在總統府辦公室亂搞，劉寶傑嚇傻了，直呼之前有網路節目到總統府搞「一日憲兵」，難道現在丁允恭還敢帶女人到總統府玩「一日XX」嗎？

(中時新聞網)