受到新冠肺炎疫情影響，不少人都會想盡辦法搶購口罩囤貨，但一名在超商工作的網友分享，近日遇到一名客人來取貨，深怕在臉書上購買的口罩是假貨因此想要事先驗貨，但礙於公司規定店員拒絕了，沒想到竟遭客人威脅要提告，讓他非常無奈。

這名超商店員在《Dcard》上透露，日前有一名女客人來取貨，金額多達2000元，但結帳前客人卻想事先拆開檢查，原因竟是客人在臉書上購買了6盒中衛口罩，害怕受騙而想拆開驗貨，然而礙於公司規定，原PO只能拒絕。

女客人最後眼看「盧」不成功，決定乖乖付錢，然而當場打開包裹卻發現真的遭到詐騙，原PO表示，「我們後來也愛莫能助，她自己要貪小便宜，就得花錢買教訓，我們甚至也提醒她不要取貨」。

豈料，這位女客人半小時後重回超商，甚至揚言要調閱監視器、告店員協助詐欺，原PO指出，「她覺得為什麼我們不能幫她拆包裹先看再付錢，就是有我們這種店員才會讓詐騙集團猖狂，還拍了我的名牌說要去報警」，雖然事後女客人沒回店裡調閱監視器，但原PO還是十分無奈。

底下網友看到後紛紛替他抱不平，「刁民」、「好扯喔 太垃圾的買家了吧」、「都會在網路上買口罩了被騙也是剛好」、「這種人被騙真的一點都不意外，真是辛苦原po了！」。

(中時新聞網)