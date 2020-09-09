台北大倉久和大飯店「頂樓露天游泳池」。（五福旅遊提供）

九份夜景迷人，搭配山景沿路燈光點點。（黃采薇攝）

北投溫泉博物館正門口。（黃采薇攝）

北投溫泉博物館，前身為日據時代的「北投公共浴場」，採和洋雙層建築。（黃采薇攝）

初秋涼爽的9月為輕旅遊的好時機，不少民眾懂得在旅行社推住宿優惠時，搶購星級飯店住宿體驗舒適的休假。五福旅遊表示，「5星宿泊其實在台灣只要有特惠方案，一推出即秒殺，因為大家出不了國，就想好好度假」，尤其，台北5星飯店搭配淡水、烏來、陽明山2日遊皆完售。業者透露，即日起推出「台北GO了沒」半自助行，住5星飯店「大倉久和大飯店」2天1夜，超殺價平日1688元起，假日則是1888元起，提供2項專案行程選擇—樂齡北海岸九份2日遊、探索北投·中山商圈2日遊。

鄰近捷運中山站的台北大倉久和大飯店，交通便利，附近的南京中山商圈、新光三越百貨、欣欣秀泰影城，步行約10分鐘可達林森北路的二條通至十條通，有多家知名日式餐廳可享用。飯店設備及裝潢結合現代與日式美學，房客可使用健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等，紓緩身心靈。

還未使用國旅補助的民眾，不僅週休二日、還有中秋雙十連假可規劃假期。大台北區旅遊景點多元，業者推出的「樂齡北海岸九份2日遊」，旅客可住大倉久和大飯店，首日遊覽八斗子公園、象鼻岩、九份老街，其中，瑞芳的象鼻岩，巨岩外觀似一頭巨象矗立於海上，有步道和岩岸步道，為台灣36個秘境之一；另安排遊覽九份老街，入秋可賞芒花景致，白天晴朗，可遠眺蔚藍海景，而入夜後，可賞浮於海面上的點點漁火；至於隔日行程，推薦搭乘捷運，前往大稻埕商圈或是龍山寺商圈，享用巷弄裡美味的小吃，一邊欣賞多處古蹟。

與中山站同屬捷運紅線，北投鄰近陽明山、還有天然的白磺泉及青磺泉，亦有多處日據時期的古蹟，選擇「探索北投·中山商圈2日遊」，住宿同為大倉久和，會參觀北投溫泉博物館，前身為日據時代的「北投公共浴場」，採和洋雙層建築，當時為東亞最大的溫泉公共浴場，二樓休憩區設有涼亭、換鞋玄關，及榻榻米大廳，大廳旁突出的平台「望樓」，可賞北投的山光水色，除販售餐點外，有時亦有藝文表演。

(中時 )