尿尿出血，但不會痛，先等一下，過一陣子看看再說？千萬要當心，可能是膀胱癌前兆！泌尿科醫師蘇士銘指出，膀胱癌最主要症狀就是「無痛性血尿」，尤其台灣南部地區盛行率最高，當尿尿出現血絲，應盡早就醫，以免面臨被摘除命運。

膀胱癌泛指各種出自膀胱的惡性腫瘤，而最常見的膀胱癌細胞，來自膀胱內面黏膜表皮。罹患膀胱癌最主要的危險因子除了會受基因影響，也和長期接觸某種化學染劑有關。泌尿科醫師蘇士銘在YouTube「健康2.0」上表示，一般來說，某些化學染劑被認為含有致癌成分，例如染髮劑。另外在台灣南部的烏腳病盛行區，因受含「砷」的化學染劑影響，造成台南、嘉義兩地的膀胱癌盛行率高。

然而膀胱癌症狀卻具有相當多樣性，蘇士銘醫師指出，最常見、也是唯一較能讓病人有警覺的症狀，就是「無痛性血尿」。因此，千萬不要認為尿尿不會痛就沒事，若排尿時有出現血色、血絲現象，就要及早就醫治療。

目前針對膀胱癌的治療方法需視腫瘤侵犯到膀胱壁的深度而定。蘇士銘表示，若初期在黏膜被發現，可透過膀胱鏡做刮除手術，治癒率很高；不過若侵犯到肌肉層或脂肪細胞，就可能要做摘除手術。因為膀胱癌並無特定腫瘤指數可做觀測，醫師呼籲，當病患發現有血尿發生時盡早治療。然而，當出現血尿且會痛的情形，蘇士銘表示，此時可能就有合併其他秘尿道感染，應分開治療。

「血尿不會痛」是膀胱癌警訊！經常接觸2種物質要小心了。（摘自YT健康2.0）

(中時新聞網)