印度陣風戰機對上大陸殲-20，誰會贏？

隨著中印情勢更加緊張，陸媒也傳出解放軍殲-20隱形戰機再赴西藏，印媒就兩國可能出現的軍事衝突分析稱，印度新獲得的歐洲陣風戰機近距離格鬥的機動性比F-35更高，還配備流星導彈，在中東地區有大量實戰經驗，比起尚無實戰經驗的大陸殲-20的性能要可靠許多。

大陸《新浪網》引述印媒《歐亞時報》網站報導說，法國達索公司生產的陣風戰機一般被認為是4.5代戰鬥機，儘管不像美國F-35那樣的隱形飛機，但陣風也確實擁有「一定的隱形能力」，以避免被雷達探測。

報導認為，陣風這款雙引擎戰鬥機在近距離格鬥中具有比F-35更高的機動性，並且能夠消耗更少的燃料進行超音速飛行，這使得其性能遠遠優於殲10、殲11和蘇-27等戰鬥機。陣風比大多數戰機另有一個優勢，它配備有一款致命的流星導彈，這是一款採用衝壓發動機、雷達制導、超視距的空對空導彈，估計射程為120-160公里。

報導指出，法國空軍和海軍以及埃及和卡達空軍使用的陣風戰機在阿富汗、利比亞、伊拉克和敘利亞等地區都有過大量實戰行動，成功率達100%。而殲-20隱形戰鬥機沒有作戰經驗，因此仍然不可靠。

至於殲11系列戰機，報導認為，它是仿製和逆向工程的產物，這些飛機的發動機推力不足，可靠性也不如西方飛機。

報導引述印度前空軍參謀長達諾阿表示，儘管巴基斯坦是大陸軍事技術的主要進口國，但巴基斯坦空軍在實戰中仍比較依賴F-16而不是大陸製戰機。此外，巴基斯坦還將瑞典製造的預警機部署在邊境重要地區，中巴聯合生產的JF-17梟龍戰機也還裝備歐洲雷達和土耳其的瞄準吊艙。

因此印度的防務專家認為，印度空軍比對手更有優勢，因為其戰鬥機具備在高海拔地區全天候條件下飛行的能力。其空軍基地的戰略位置也比對手更好，印軍可以依託這些基地獲得穩定和不間斷的支持。例如，印度的安巴拉空軍基地距離邊境實際控制線地區只有約500公里，而對手的空軍基地距離實際控制線地區則有1000公里左右。

此外，印度空軍現代化的運輸機部隊，與先進的直升機群，都能用於執行運輸任務。印度國產的LCH輕型武裝直升機與新引進的波音公司AH-64E阿帕契攻擊直升機還能打擊對手的地面裝甲部隊。

(中時新聞網)