三重運動中心9日舉辦第六屆全國「阿公阿嬤地板滾球運動會」（戴上容攝）

歡慶九九運動節，三重運動中心9日舉辦「阿公阿嬤地板滾球運動會」，高齡阿公阿嬤玩的不亦樂乎，三重運動中心執行長林志儫表示，集美街上矗立運動中心，和年底將開幕北部最大迪卡儂旗艦店，未來勢必成為大型社區運動生活圈，運動中心8月起已和迪卡儂合作運動快閃活動。

三重運動中心9日舉辦第六屆全國「阿公阿嬤地板滾球運動會」，新北市議員李余典、王威元都到場，活動會場聚集全國500多位高齡阿公阿嬤到場同樂，主持人一聲令下，所有阿公阿嬤同時將手中紅色滾球推出，現場氣氛熱鬧滾滾，歡笑聲四起。

三重運動中心執行長林志儫表示，看準三重區集美街鄰近新北大都會公園、年底將進駐北部最大迪卡儂旗艦店，三重國民運動中心和迪卡儂接洽合作，從八月就推出足球、直排輪、瑜珈等各式運動體驗，打熱未來運動生活圈。

迪卡儂經理蘇培芳表示，響應99國民體育日，迪卡儂各店員工除別上運動企業徽章，支持全民運動外，各店也會在9／19，20日提供免費科技體適能檢測，未來迪卡儂落成後，會持續和三重國民運動中心及三重在地運動社群的合作，提供更多運動體驗，搭配迪卡儂運動裝備，一同推廣運動共創運動生活圈。

體育處表示，新北市15座國民運動中心、4個運動聚點以及樹林體育園區9日免費開放體適能中心、游泳館及運動場地供民眾使用，9月每周末也安排運動巡迴活動於板橋、三重、蘆洲、永和、新莊等運動中心陸續開設免費運動課程，打卡還可獲得小禮物，更有機會抽中Switch主機及健身環。

(中時 )