1名居住在大陸浙江的19歲妙齡女，某天突然出現在1間藥妝店門口，並請求店家能夠好心借她廁所應急，然而就在過1小時後，店家老闆驚覺怎麼去那麼久，立即前往廁所查看，此時卻聽到從廁所傳出一陣驚天動地的嬰兒哭聲，嚇的店家老闆趕緊報警處理，所幸警消人員即時抵達，將失溫的小嬰兒順利送到醫院後搶救成功。

根據《三立新聞》的報導，這名妙齡女是居住在浙江省的余姚市，事件發生當時，妙齡女突然某一天跑進藥妝店裡，並以急促的語氣，向藥妝店老闆詢問是否能夠借廁所，由於老闆個性良好，二話不說就答應妙齡女可以使用。

然而在1小時過後，老闆驚覺妙齡女似乎進去廁所有點過久，老闆立即前往廁所一探究竟，卻突然從店裡的廁所裡頭，聽到一陣驚天動地的嬰兒哭聲，老闆打開門一看，原來妙齡女剛來借廁所時，就已經快要生小孩，老闆看到剛出生的嬰兒，臍帶還黏在媽媽的身上，老闆驚嚇的趕緊報警處理，接獲通報的警消人員立刻抵達現場，緊急送往醫院急救，藥妝店老闆也不斷對著嬰兒和妙齡女加油打氣。

嬰兒與妙齡女在緊急送醫後，嬰兒的體溫已經逐漸回升，警方也將妙齡女約來警局偵訊釐清事宜，妙齡女坦承去藥妝店的確是預先設想好的，但是自己不知道孩子的親生爸爸是誰？但妙齡女堅定的表示，她自己會將孩子撫養長大成人。

(中時新聞網)