總統府前發言人丁允恭今(9日)遭週刊踢爆劈腿4女。對此，資深媒體人王尚智表示，「世間渣男」果然都還是有一個「面相」，依舊難以掩蓋的一種說不出來的謊言者、虛偽者的酸臭味。

據《鏡周刊》報導，丁在高雄市新聞局長任內，明明與前妻嚴婉玲訂婚，卻謊稱單身，劈腿包含她在內的4名女子。丁還曾數度在上班時間的局長辦公室與她發生性關係(丁允恭澄清時間是在午休和下班時間)，她3度懷孕，丁卻以影響政治前途為由要她墮胎。

丁允恭則對此回應，有關周刊報導，儘管內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾。他本人深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

王尚智9日則在臉書貼文稱，今天的真相爆發，他最初乍看不是「天哪！怎麼會這樣？」，而是「哇塞，果然如此呀！」，丁允恭的「心之劈腿、身之縱慾」誇張程度，想想好像是他媒體工作所見三十年來的第一名了，以政壇渣中之渣男，應是台灣民主政治以來的第一名了吧。

王尚智指出，「世間渣男」果然都還是有一個「面相」，這是無論怎麼高高披上權力或財富的斗蓬、身在政治依舊無法掩蓋的一種「面相的氣味」。被《鏡週刊》刊登出的丁允恭的各種慾照，只是徹底驗證了他道貌岸然的「總統府發言人」模樣時，依舊難以掩蓋的一種說不出來的謊言者、虛偽者的酸臭味。

資深媒體人王尚智臉書貼文。（圖/翻攝自臉書）

(中時新聞網)