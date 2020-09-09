前總統府發言人丁允恭爆發劈腿桃色醜聞，已請辭下台。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，執政團隊成員桃色醜聞不只一樁，但這些人卻仍然高居其位，總統是該嚴肅面對這件事了。

游盈隆今天在臉書發文表示，總統府發言人丁允恭桃色醜聞重傷民進黨執政團隊形象。據媒體報導，丁允恭向蔡總統報告這件事，蔡總統只輕描淡寫說「好好處理這件事」，丁隨後請辭獲准。

游盈隆指出，丁允恭桃色醜聞，並非執政團隊的第一個案例，後續發展值得觀察，執政團隊現任部長級政務官或立委曾因上摩鐵被媒體踢爆，不只一樁。但事情發生後，有壞記錄的人竟仍然在內閣高居其位，或被延攬擔任重要黨職，給人一種印象就是，這個執政團隊並不重視成員的私德，是一個「道德寬鬆」的執政團隊。

游盈隆接著表示，如此一來，丁允恭事件的爆發，就不會讓人太意外，未來不知道還有多少類似的丁允恭事件要發生，「道德寬鬆」的執政團隊而能不道德敗壞，可能嗎？蔡英文總統兼黨主席，是該嚴肅面對這件事了。

(中時新聞網)