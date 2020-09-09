英國政府9日公布《國內市場法案》（Internal Market Bill）草案，將送交國會兩院審議，唯部分條款與脫歐協議牴觸。歐盟委員會主席馮德萊恩對英國企圖違反脫歐協議相當關切，擔憂這會違反國際法並且削弱彼此的信任。

根據草案，英國官員有權透過修改出口報關或其他貨品離境的程序，令部分歐盟與北愛爾蘭早前簽署的協定條文失效。英國政府稱，法案是個「安全網」，旨在防止年底前沒有達成協議的情況下，干擾國內貿易。

首相強森早前稱，法案可保持北愛爾蘭和平及工作機會，允許北愛爾蘭與英格蘭、蘇格蘭、威爾斯之間的自由貿易。

英國政府承認，法案將推翻部分脫歐協議，「以非常特殊和有限的方式違反國際法」。歐盟則警告，此舉可能造成嚴重後果。

歐盟委員會主席馮德萊恩警告英國，執行脫歐協議是國際法規定的義務，也是今後建立任何夥伴關係的先決條件。

(中時 )